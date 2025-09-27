Tapachula FC recibe a Toros del Celaya

Con la misión de lograr su tercera victoria de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier de México, Tapachula FC recibe la visita de los Toros del Celaya, en partido de la Fecha 6 que tendrá verificativo este sábado —a las 7:00 de la noche— en el Estadio Olímpico de la ‘Perla del Soconusco’.

El conjunto chiapaneco llega a este compromiso motivado y en pleno repunte, luego de conseguir un importante triunfo en calidad de visitante ante Chapulineros de Oaxaca, resultado que permitió sumar 4 puntos y escalar posiciones en el Grupo 3, llegando a acomodarse en el 8º casillero, a sólo tres puntos del segundo lugar que ocupa Héroes de Zaci y a seis del líder del pelotón, Racing de Veracruz.

Este panorama actual en la tabla ha fortalecido el ánimo del plantel, que ahora buscará reafirmar su buen momento ante su afición, como lo manifestó el director técnico, Diego Mazariegos.

“El equipo llega con confianza, con un gran compromiso y con muchas ganas de regalarle una alegría a nuestra afición en casa. Sabemos que será un partido exigente, pero estamos preparados para afrontarlo con la intensidad que requiere”, afirmó el estratega.

Enfrente, Tapachula FC tendrá a un Celaya que llega con la misión de sumar luego de caer en la jornada anterior en casa ante Deportiva Venados.

Los dirigidos por Luis Fernando Soto cuentan con 7 unidades en el torneo, se ubican en el 7º lugar y buscarán cortar una racha negativa de dos derrotas al hilo en su visita a Tapachula, lo que los convierte en un rival peligroso y ante el cual necesitarán del apoyo de su afición para salir avante.