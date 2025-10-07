Tapachula FC regresa a la senda ganadora

De la mano de un inspirado Alan “El Demonio” Vázquez, en un segundo tiempo lleno de coraje y determinación, Tapachula FC venció 3-1 al Antequera FC. El partido fue por la fecha 5 de la Liga TDP y se jugó en condiciones de lluvia en el Estadio Olímpico de Tapachula.

La escuadra chiapaneca venía de perder en la jornada anterior frente al Deportivo Napoli de Tabasco, por lo que en casa tenía la necesidad de sumar las tres unidades, razón por la cual salió a proponer desde el silbatazo inicial.

Tapachula generó opciones de peligro durante la primera mitad, sin embargo, la defensa visitante se mantuvo firme para evitar la caída de su marco, por lo que el primer tiempo terminó 0-0.

Arrasó en el segundo tiempo

Para la parte complementaria, el director técnico de los chiapanecos, Edgar Marini, realizó ajustes ofensivos que fueron clave en el resultado, comenzando con el ingreso de Alan “Demonio” Vázquez, además de dar paso a otros elementos como Isaac Pérez, Aarón Sánchez y Omar “Puma” de la Cruz.

Estos ajustes generaron mayor dinamismo al ataque local y su rival oaxaqueño ya no encontró la forma de cerrarles los espacios.

La insistencia sobre el marco rival rindió frutos al minuto 55, en una jugada iniciada desde el medio campo por Omar de la Cruz, quien se combinó con César Baneco, para que este último enviara un centro preciso que Alan Vázquez remató de cabeza para marcar el 1-0 y desatar la euforia en el Estadio Olímpico de Tapachula.

Tapachula FC no se conformó y al minuto 73, Santiago “Rayo” Aguilar aprovechó una serie de rebotes dentro del área chica para marcar su cuarto gol de la campaña y aumentar la ventaja 2-0.

La tarde soñada para el “Demonio” Vázquez se concretó a los 82 minutos, con una acción individual en la que dejó en el camino a dos defensores y definió con potencia para el 3-0.

En los minutos finales, Tapachula FC bajó las revoluciones y el conjunto de Antequera logró descontar tras una desatención defensiva en un tiro de esquina, estableciendo el 3-1 definitivo.

Así marchan ahora

Con este triunfo, Tapachula FC alcanzó 7 puntos en el campeonato y ahora se prepara para su siguiente compromiso, donde visitará al conjunto de Cruz Azul Lagunas el próximo sábado 11 de octubre, en busca de seguir sumando y consolidarse como protagonista del torneo. Por su parte, Antequera FC se queda en 6 unidades, también dentro del Grupo 2.