Tapachula FC rescata triunfo agónico en casa

Tapachula FC consiguió su segunda victoria de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, tras imponerse 1-0 a Purépechas FC con una anotación en tiempo de compensación, durante el encuentro de la jornada 9 de la Primera Premier, disputado en el Estadio Olímpico de Tapachula.

El defensor Luis “Jaibo” Torres fue el encargado de marcar la diferencia al minuto 93, cuando el partido parecía destinado a terminar sin anotaciones y su intervención permitió al conjunto del Soconusco poner fin a una racha de cuatro descalabros en fila (seis en total en la campaña).

Definición de último minuto

Tapachula FC llegó a este duelo con la presión de ganar para salir del bache y las cosas parecían acomodarse a su favor con la expulsión del jugador rival, Alejandro Anzar, al minuto 34.

Sin embargo, el encuentro se mantuvo sin goles durante el tiempo reglamentario, con un Tapachula FC que buscó romper la igualdad frente a un rival que logró sostener el marcador hasta los minutos finales.

Fue durante el tiempo añadido cuando Torres encontró la oportunidad de convertir el único tanto del compromiso. La acción se dio en un tiro de esquina al corazón del área, en el que el zaguero llegó con determinación para ganar el salto y anticipar al portero, mandando la pelota al fondo para el 1-0 que hizo estallar las tribunas.

Con este marcador, el equipo tapachulteco sumó tres unidades para llegar a 6, lo que ya les permite abandonar el último lugar del grupo 2, mientras que Purépechas se quedó en 4, siendo penúltimo del grupo 1.

Próxima salida a Tepic

Tras cumplir con su compromiso de la novena fecha, Tapachula FC tendrá nuevamente actividad el viernes 30 de octubre, cuando visite a Tigres de Álica en Tepic, Nayarit, dentro de la jornada 10 de la Liga Premier FMF.