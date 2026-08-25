Tapachula FC revela a sus nuevos refuerzos

Tapachula FC continúa preparándose para afrontar la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, incorporando para este ciclo a jugadores con experiencia en diferentes clubes del Futbol mexicano.

Entre los nuevos elementos se encuentran el mediocampista Félix Falcón, exintegrante de Pioneros de Cancún; Gabriel Sánchez, defensa procedente de Jaguares FC; el también zaguero Carlos Isaac Rodríguez, exjugador de Héroes Zací, y el portero José “Pillo” Rodríguez, quien militó en Ensenada.

También se integran Osvaldo Villegas, extremo proveniente de Dragones de Toluca; Juan Bautista, defensa y exjugador del mismo club; Luis Torres, defensa central procedente de Colima, y Fernando Martínez, lateral con pasado en Ensenada.

La ofensiva contará además con Karlo Flores, delantero que llega después de su etapa con Inter Playa del Carmen, completando por ahora el grupo de refuerzos anunciados para fortalecer las diferentes líneas del equipo.

Próximo debut

Tapachula FC ya conoce su calendario de la primera vuelta, en la que disputará 13 encuentros, siete como local en el estadio Olímpico de Tapachula, además de una jornada de descanso.

El debut será el sábado 29 de agosto, a las 17:00 horas, recibiendo a Racing de Veracruz, mientras que la actividad de 2026 concluirá el 28 de noviembre con el clásico chiapaneco frente a Jaguares FC, en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.