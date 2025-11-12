Tapachula FC se impone en el Olímpico

Tapachula FC hilvanó su cuarta victoria en fila y terminó con el paso invicto de Lechuzas UPGCH, cuadro al que venció 2-0 en la fecha 11 (Grupo 2) de la Liga TDP. El duelo se disputó en el Estadio Olímpico de la “Perla del Soconusco”.

El equipo universitario se vio mejor en el arranque y estuvo cerca de anotar al 24’, en un remate de Daniel Cruz en el que la defensa despejó milagrosamente el balón sobre la línea de gol.

Poco a poco, Tapachula FC pudo llevar la batalla más hacia el medio terreno, pese a lo cual, Lechuzas volvió a tocar a puerta a los 43 minutos, cuando Mauricio Vázquez robó un balón en el área enemiga, pero su remate salió con demasiada potencia y arriba de la portería.

Polémico penal

La balanza empezó a inclinarse a favor del local al minuto 55, en un balón filtrado al área que obligó al portero Barrios a salir al mano a mano, lanzándose para desviar el remate; el árbitro Benjamín Zúñiga Antonio interpretó una falta en la acción posterior en la que Juan Pablo Rodríguez fue al suelo, para sancionar penal que fue protestado por jugadores y cuerpo técnico de Lechuzas.

Alan Alvarado ejecutó el tiro de castigo pegado al poste para el 0-1 al 57’.

Con este gol, quedó establecido —por cierto— el récord histórico de 867 minutos para Lechuzas sin permitir gol.

Sentenciaron el juego

Los de la Pablo Guardado Chávez no bajaron los brazos y fueron con todo al ataque en los minutos finales, con un remate de Daniel Cruz que pegó en el poste, un tiro libre de Edgar Ballinas que el portero Fernando Canto desvió y otro remate a gol de Diego Escobar, que volvió a atajar el portero.

Cuando parecía más cerca el empate universitario, Tapachula FC encontró la acción del 2-0 en un pase filtrado a Santiago Aguilar que resolvió con tiro pegado al poste.

De esta forma, Tapachula FC sumó su sexta victoria de la campaña para llegar a 20 unidades, mientras que Lechuzas se mantiene en 25 puntos, ambos en el Grupo 2.