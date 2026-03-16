Tapachula FC se impone en electrizante clásico chiapaneco

Tapachula FC vino de atrás para remontar un 0-1 en contra e imponerse 3 a 1 a Jaguares FC, en el clásico chiapaneco de la Liga Premier FMF. El duelo, correspondiente a la fecha 23 de la temporada 2025-2026, se disputó en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, ante una entusiasta afición que se dividió en gritos de apoyo para ambas equipos.

Las dos escuadras llegaban a este compromiso con la necesidad de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar al play-in en el grupo 3, ante el inminente cierre de la campaña regular, donde cada punto cuenta al máximo.

Jaguares lo ganaba pero...

El equipo de la selva salió con mayor decisión de los minutos iniciales y si bien tenían la importante ausencia de su capitán y motor del medio campo, Ángel Tecpanécatl, lograron mostrarse dinámicos a la ofensiva con Javier Hernández, Hasan Vergara y Juan Camilo Agualimpia.

El buen arranque felino se vio reflejado al minuto 17 con el 1-0 en una acción en la que se conectaron los arietes colombiano: Vergara cedió el balón a segundo poste desde la derecha, para que Agualimpia empujara la pelota al fondo y fuera corriendo a festejar con la porra a la cabecera norte del estadio.

Pero su gol despertó a Tapachula FC, que adelantó líneas y cobró mayor posesión de la esférica, respondiendo al minuto 21 con su primera acción de peligro en el cobro de un tiro libre de Alan Vázquez que el portero Emiliano Palomo desvió milagrosamente.

Un minuto después la visita tuvo para firmar el empate en doble acción de peligro en el área: primero con un zurdazo de Vázquez que Palomo rechazó con los pies y luego con el contrarremate de Gabriel Vidal reventó el travesaño.

La intensidad estuvo presente en cada jugada y al minuto 23 el defensa uruguayo de Tapachula FC, Mateo Gastón, fue a buscar a Juan Camilo Agualimpia para propinarle una fuerte entrada que el árbitro Karlo Palmieres Corral castigó con tarjeta amarilla; del lado de Jaguares FC, Luis Sánchez también vio el cartón preventivo al 27, por otra fuerte acción sobre un rival.

La visita no bajo las revoluciones y tuvo otra gran ocasión para anotar el gol de empate en tiro libre del “Demonio” Vázquez, quien puso la pelota en el travesaño y luego pegó sobre la línea de gol, desatando algunos reclamos del mismo jugador, que aseguró que el bote había sido dentro de la portería.

Jaguares FC había aguantado milagrosamente la ventaja y al 37 contó con una gran ocasión para incrementar la diferencia e irse al descanso con mayor comodidad: en una escapada de Agualimpia por izquierda, el colombiano llegó al área y probó fortuna con un cañonazo, pero el arquero Kefrén Avilés tapó su remate y en el rebote vino un zurdazo de Hasan Vergara que milagrosamente tapó Aguirre con una barrida, cuando ya se coreaba el gol en las tribunas.

Cuatro minutos después Vergara tuvo otra gran ocasión al llegar a rematar una diagonal, pero voló el balón al impactar con mucha potencia, levantando la exclamación de desencanto en la tribuna.

A la siguiente acción el cuadro tapachulteco generó una ofensiva por la izquierda en la que Alan Vázquez entró al área y tras rematar desviado fue en apariencia tocado por el portero Palomo, lo que el árbitro no dudó en sancionar como penal pese a los reclamos felinos.

“El Demonio” Vázquez no perdonó y desde los 11 pasos puso la pelota pegada al palo derecho del portero local para decretar el 1-1 que levantó de sus asientos a la porra visitante y con el cual se fueron al descanso del medio tiempo.

Remontada en el segundo

Para el complemento los dos cuadros hicieron ajustes, sorprendiendo el DT de Jaguares FC, Carlos Trejo, con un cambio defensivo, tras la salida de Luis Sánchez y el ingreso de Fernando Ramírez apenas al minuto 52.

La táctica siguió desde la banca de Tapachula FC con propuesta al ataque, cuando el entrenador Diego Mazariegos optó por la salida de Leonardo Aquino y la entrada de Francisco Ramírez para añadir pólvora y presencia física a la ofensiva.

El partido entró en un trance, con poca claridad en las áreas y con ambos equipos esperando el momento justo para atacar, cuidando de no dar espacios al rival.

Jaguares FC encontró lo que buscaba, pues al 70 se presentó una acción en la que Hasan Vergara fue por un balón dividido en los límites del área rival y al ganar la pelota fue derribado apenas dentro, lo que el árbitro no dudó en sancionar con penal para los de casas.

Sin embargo, Luis Carrillo no pudo convertir el disparo desde los 11 pasos ante el gran lance de Kefrén Avilés para mantener el empate, elevendo el drama.

La respuesta de la visita fue contundente, pues al 74 organizó un ataque que culminó con potente disparo desde fuera del área de Nery de León para poner el 2 a 1 que silenció las tribunas del Víctor Manuel Reyna y desató el festejo en la banca visitante.

Con la presión de rescatar el resultado, Jaguares FC movió sus piezas y entró Irving Márquez para reforzar el ataque, quitando a su principal escudo en medio campo, Gabriel Sánchez.

Además, el DT Carlos Trejo mandó poco después al campo a Diego Olivia y Santiago Núñez en lugar de Osciel de la Cruz y Nahum Arredondo, para intentar imprimir mayor dinámica.

Pero antes de que los ajustes pudieran hacer efecto, Tapachula FC sentenció el encuentro al 86 al aprovechar un titubeo defensivo que capitalizó Alan Vázquez, quien controló la pelota en el área, vio el espacio y mandó el pase a la red para decretar el 3-1 y firmar su doblete.

Con la ventaja de dos goles, Diego Mazariegos selló el triunfo con el ingreso posterior de José Solís, Aldair Madrigal y Edson de León, quitando del campo a Eduardo Ruiz, José Guillén y Gabriel Vidal.

Jaguares FC ya no tuvo capacidad de reacción y Tapachula FC diluyó los últimos minutos en el cronómetro hasta el silbatazo final.

Tapachula, en la pelea

Con este resultado, el equipo de la Perla del Soconusco llega a 35 unidades en el grupo 3 y continúa en la lucha por la clasificación a la fase final del campeonato, en la que sigue en persecusión del 4° lugar que de momento tiene Inter Playa del Carmen con 38 puntos.

Por su parte, Jaguares FC se queda en 32 unidades y aunque matemáticamente aún no está eliminado, sus posibilidades de clasificar a la liguilla ya son muy remotas.

Tapachula FC volverá a casa la próxima semana para disputar un duelo clave en sus aspiraciones, cuando reciba en el Estadio Olímpico a Pioneros de Cancún el sábado 21 de marzo a las 5:00 de la tarde, mientras que los felinos visitarán al súper líder, Racing de Veracruz.