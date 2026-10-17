Tapachula FC se prepara para cazar Venados

Tapachula FC recibirá a Deportiva Venados para el partido que cierra la jornada 8 de la Liga Premier FMF, programado para las 20:00 horas del próximo lunes 19 de octubre, en el estadio Olímpico de Tapachula.

Como parte de la fecha especial denominada Lunes Premier, el conjunto chiapaneco buscará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado que les permita salir del bache y sumar puntos en la Temporada 2026-2027, frente a un rival que también intentará mejorar su posición en el grupo 2.

Por el momento, los chiapanecos están en el último lugar del pelotón con 3 puntos, mientras que su adversario figura con apenas 6 unidades, en sexto. El encuentro representa una nueva oportunidad para que el equipo de la Perla del Soconusco dispute un compromiso oficial ante su afición, en una jornada que contempla actividades adicionales relacionadas con el desarrollo del Futbol.

Conferencias previas al partido

Como parte del programa del Lunes Premier, Tapachula FC anunció un ciclo de conferencias gratuitas para este sábado 17 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el Hotel City Express.

La actividad estará dirigida a deportistas, entrenadores, familias y público interesado en conocer diferentes aspectos de la formación deportiva y el funcionamiento de un club profesional.

Temática

El programa contempla tres temas: “El niño y el deporte”, enfocado en la importancia de la actividad física durante la infancia; “Introducción al arbitraje profesional”, sobre la preparación de los árbitros, y “De equipo a institución”, relacionado con el desarrollo y consolidación de los clubes.

La entrada será gratuita, al igual que para el encuentro del lunes, por lo que la directiva tapachulteca reiteró la invitación a los aficionados de la región para que asistan.