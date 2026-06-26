Tapachula FC se promociona en Guatemala

Tapachula FC, club chiapaneco que compite en la Liga Premier FMF Serie A, hizo una gira de medios en Guatemala para promover los encuentros que se disputarán este sábado 27 de junio en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco.

La comitiva estuvo encabezada por el director general del equipo, Héctor Consuegra, acompañado por el cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado.

El club tapachulteco visitó medios guatemaltecos como Stereo Láser, La Dinámica y Stereo del Altiplano Marquense, donde se difundió la jornada futbolística programada en territorio mexicano.

La jornada del sábado 27 de junio en Tapachula incluirá el duelo entre Leyendas de Ocelotes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), equipo que años atrás jugaba en en la Liga Premier FMF Serie B, en contra de las Leyendas de Guatemala, además del Clásico de Ídolos entre Leyendas del Toluca y Leyendas de Cruz Azul, en el cual participarán exjugadores de Liga MX.

Visita al Deportivo Ayutla

Como parte de la agenda, representantes de Tapachula FC tuvieron un acercamiento institucional con Deportivo Ayutla, escuadra de la segunda división de Guatemala. En ese marco, ofrecieron una clínica deportiva dirigida a niñas, niños y jóvenes de las fuerzas básicas del club guatemalteco.

En la reunión entre directivos también se abordó la posibilidad de organizar un partido amistoso entre Tapachula FC y Deportivo Ayutla, así como futuras visitas recíprocas entre ambas instituciones.