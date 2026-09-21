Tapachula FC sufre goleada en el caribe

Tapachula FC sufrió un nuevo tropiezo en la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, luego de caer por marcador de 5-1 ante Pioneros Cancún, en partido correspondiente a la Jornada 4 del Grupo 2 de la Primera Premier, disputado bajo una intensa lluvia en el Estadio Cancún 86.

Inicio cuesta arriba

El conjunto dirigido por Diego Mazariegos tuvo un comienzo complicado y se encontró en desventaja desde el minuto tres, luego de que Ronaldo Rubio recibió el balón dentro del área chica, eludió la salida del guardameta y definió para colocar el 1-0 a favor de los locales.

La situación se agravó al minuto 11, cuando un tiro libre enviado desde el costado izquierdo terminó en una desafortunada acción defensiva, Jesús Navarro intentó despejar con la cabeza pero desvió el esférico hacia su propia portería para aumentar la diferencia.

Tapachula intentó reorganizarse, pero Pioneros mantuvo el dominio y aprovechó los espacios generados en el sector defensivo y al minuto 33, Dylan Ramírez conectó un certero remate de cabeza y estableció el 3-0 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Quedó con diez hombres

El panorama se complicó todavía más para los chiapanecos al minuto 48, cuando Ricardo Hernández recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Con diez futbolistas y tres goles de desventaja, Tapachula FC tuvo que modificar su planteamiento para contener los avances del cuadro cancunense.

A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto visitante mostró una reacción y comenzó a disputar la posesión del balón. Ese esfuerzo encontró recompensa al minuto 64, cuando Gabriel Sánchez marcó el descuento y colocó el 3-1, devolviendo momentáneamente la esperanza a la escuadra tapachulteca.

La respuesta de Pioneros fue inmediata. Dos minutos después, Ronaldo Rubio quedó frente al portero y definió con un disparo raso para firmar su doblete y devolverle al conjunto local una ventaja de tres anotaciones.

Pero al minuto 67, el colombiano Luis Mosquera recogió el balón fuera del área y sacó un potente disparo para marcar el quinto tanto. Después de esa anotación, Tapachula perdió precisión en la salida, cedió espacios en el medio campo y ya no encontró capacidad de respuesta.

El marcador pudo ser todavía más amplio, pero el cuadro local dejó escapar al menos otra oportunidad clara en la recta final.

Con el 5-1, Tapachula FC sufrió su tercera derrota en cuatro jornadas y deberá corregir errores para recuperar el nivel mostrado en su victoria sobre Inter Playa.