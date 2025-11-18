Tapachula FC suma su quinta victoria al hilo

Tapachula FC ratificó su gran momento al vencer 2-1 a Pavones ADMC en la fecha 12 de la Liga TDP, llegando así a cinco victorias consecutivas.

En esta oportunidad lo hicieron visitando la cancha del Tecnológico de Monterrey en Tuxtla Gutiérrez y desde los primeros minutos demostraron orden, intensidad y hambre de triunfo.

No obstante, en el primer minuto del partido, Pavones tuvo una oportunidad clara de abrir el marcador tras un servicio al área que controló Rodrigo Ríos, quien solo ante el arquero la puso por encima de la portería.

El héroe de la tarde fue el oriundo de Mazatán, Brihan Gerardo, quien firmó un doblete sobre el final del primer tiempo.

La visita abrió el marcador al 40’ en una buena jugada personal de Gerardo ingresando al área por izquierda y definiendo ante la salida del arquero Gabriel Morales para el 1-0.

Cinco minutos después, los capitalinos perdieron un balón en los linderos del área, acomodando el balón a la pierna izquierda de Brihan Gerardo, que la puso en las redes para su doblete ampliando la ventaja 2-0 al medio tiempo.

Para la parte complementaria, Tapachula continuó insistiendo al frente mediante las llegadas de Isaac Pérez y Santiago “Rayo” Aguilar, quienes generaron peligro constante sobre el arco local.

El club del Soconusco estuvo apunto de conseguir otra anotación, pero al menos cuatro atajadas salvadoras de Gabriel Morales y un par de intervenciones de la defensa evitaron recibir más goles.

A pesar de ello, Pavones se mantuvo como un rival complicado y en tiempo agregado cobraron un tiro de esquina por derecha, donde la zaga rechazó pero el rebote le quedó a Cristian Muñoz que disparó para acortar distancias con el 2-1 al minuto 90.

Así marchan hasta ahora

Con este resultado, Tapachula FC llega a 23 unidades y firma su quinto triunfo consecutivo, posicionándose como uno de los equipos en mejor momento del certamen.

Mientras que Pavones ADMC se quedó con 13 unidades, ubicándose en el lugar 13, en tanto que Tapachula llegó a 23 puntos manteniéndose en el 5º sitio del grupo 2.

El siguiente partido de los capitalinos será nuevamente como local ante Felinos de la 48, el próximo domingo, mientras que para los tapachultecos toca jugar en casa, también el siguiente domingo cuando reciban a Huracanes de Arriaga, buscando prolongar su gran momento frente a su afición en el Estadio Olímpico.