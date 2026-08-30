Tapachula FC tiene nuevos uniformes

La directiva de Tapachula FC hizo la presentación oficial de los uniformes que utilizará durante la temporada 2026-2027, en un acto celebrado en Plaza Galerías Tapachula, donde también fueron dados a conocer los jugadores que integrarán sus diferentes planteles para el nuevo ciclo competitivo.

La escuadra de Liga Premier FMF ocupó uno de los espacios principales de la presentación al mostrar las dos indumentarias con las que afrontará la campaña. Para sus encuentros como local, el conjunto mantendrá al blanco como color predominante, combinado con mangas negras y detalles en turquesa, mientras que el uniforme de visitante tendrá el turquesa como tono principal.

Jugadores y cuerpo técnico participaron en el evento ante aficionados que acudieron para conocer la nueva imagen del club y a los futbolistas que representarán a la institución.

Además del primer equipo, la institución presentó al plantel que participará durante la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, que arranca en septiembre, y de esta manera mostraron parte de la estructura deportiva con la que buscará mantener un proceso de formación y desarrollo de jugadores que puedan avanzar hacia categorías superiores.

Las Fuerzas Básicas también formaron parte de la actividad y exhibieron los uniformes correspondientes al nuevo ciclo.