Tapachula FC toma confianza tras triunfo

Luego de la victoria de 3-1 sobre Jaguares FC, el director técnico de Tapachula FC, Diego Mazariegos, reconoció que el encuentro no fue sencillo en sus primeros minutos, aunque resaltó la capacidad de reacción de su equipo para darle la vuelta a este trámite.

“Se nos complicó al principio, hubo desatenciones, pero supimos trabajar y revertir la situación que nosotros queríamos. Veníamos a proponer el partido”, expresó.

El estratega no dudó en elogiar el desempeño de sus jugadores, subrayando la actitud mostrada en un duelo que consideró determinante. “Primero, felicitar a los muchachos por esa entrega, esa intensidad en estos juegos, que son a ganar o morir. Han venido mentalizados, con mucha confianza y respaldando el trabajo del cuerpo técnico y la directiva”, señaló.

Van partido a partido

Mazariegos también compartió su satisfacción por el resultado, aunque dejó claro que el objetivo se construye paso a paso. “La verdad es que muy contentos, pero vamos paso a paso. Nos lo propusimos desde el inicio del torneo. Este triunfo también es para la afición de Tapachula, porque los muchachos se lo merecen; hemos venido de menos a más”, comentó.

Asimismo, destacó el trabajo interno en el aspecto anímico del plantel como una de las claves del buen momento. “Trabajamos mucho en la confianza en los muchachos, en cada uno de ellos. Han respaldado el trabajo y se los agradezco, porque ellos son la materia prima y han respondido”, afirmó.

Entrenador

De cara al cierre del torneo, el técnico adelantó que la escuadra no bajará la intensidad en su lucha por clasificar. “El equipo viene bien. Se vienen partidos más complicados. Nos quedan tres juegos y vamos a jugarlos a tope, con la misma idea y mucha confianza. Buscamos la Liguilla ya”, sentenció.

Tapachula FC tendrá como sus últimos rivales de la temporada regular a Pioneros de Cancún, Cañoneros FC y Dragones de Toluca.