Tapachula FC visita al Racing de Veracruz

Tapachula FC irá de visita contra el Racing de Veracruz para el duelo correspondiente a la jornada 17 de la Temporada 2025–2026 de la Liga Premier, a disputarse en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez.

El conjunto de la Perla del Soconusco hizo el viaje a Veracruz con motivación y confianza, luego de haber descansado en la jornada 16, situación que permitió al plantel recuperar energía y afinar detalles de cara a un partido de alta exigencia, ya que enfrente estará el líder del grupo 3.

Para este juego, Tapachula FC contará con importantes novedades. El defensor colombiano Miguel “Parce” Méndez ya se encuentra habilitado y aportará mayor solidez a la zona defensiva.

Asimismo, el centro delantero Julián Tavera recibió el alta médica y estará a disposición del profesor Diego Mazariegos, ampliando las opciones ofensivas del equipo. Por su parte, el Racing llega en buen momento futbolístico al ser líder del grupo 3 con 46 puntos.

En el plano ofensivo, el encuentro promete un atractivo duelo entre Iván “Ronco” Hernández y “Demonio” Vázquez, dos de los principales referentes en ataque de sus respectivos clubes y llamados a ser protagonistas en el desarrollo del partido.