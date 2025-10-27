Tapachula FC vuelve a la senda del triunfo

Tapachula FC TDP regresó al camino de la victoria tras imponerse 2-3 a Alebrijes de Oaxaca, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del torneo 2025-2026 de la Tercera División Profesional (TDP), disputado en el microestadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

El equipo de La Perla del Soconusco mostró determinación desde los primeros minutos, tomando el control del esférico y generando peligro por las bandas. La insistencia rindió frutos al minuto 24, cuando un servicio al área provocó el autogol del defensor Luis Alcalá, otorgando el 0-1 parcial a favor del cuadro visitante.

Antes de finalizar la primera mitad, Omar “Puma” de la Cruz amplió la ventaja con una ejecución magistral de tiro libre al minuto 44. El balón se incrustó en el ángulo superior derecho, dejando sin reacción al arquero oaxaqueño y sellando el 0-2 con el que se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, Alebrijes adelantó líneas y buscó con insistencia el descuento. Jesús Bustos logró acortar distancias al minuto 54 tras una jugada colectiva, y al 73, Roberto Castillo igualó el marcador 2-2, encendiendo la emoción entre los presentes.

Triunfo

No obstante, la respuesta de Tapachula fue inmediata. Apenas un minuto después del empate, Robert Toalá aprovechó un error defensivo dentro del área y definió con frialdad para marcar el 2-3 definitivo, asegurando una victoria de gran mérito fuera de casa.

Con este resultado, Tapachula FC llegó a 11 puntos en el Grupo 3, mostrando solidez y una notable mejora en su funcionamiento colectivo. El cuerpo técnico chiapaneco destacó la entrega de los jugadores y el equilibrio táctico mostrado durante el encuentro.

El equipo fronterizo continuará con su preparación rumbo al siguiente compromiso, en el que recibirá a Iguanas FC el próximo domingo 2 de noviembre en el estadio Olímpico de Tapachula, buscando reafirmar su buen momento ante su afición. 11 Puntos suma ya Tapachula en la liga.