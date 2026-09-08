Tapachula FC vuelve a tropezar

Tapachula FC no logra levantar en el arranque de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF y esta vez encadenó su segunda derrota consecutiva, luego de caer por 2-0 frente al Atlético Celaya en el estadio Miguel Alemán Valdés.

Luego del 4-0 recibido en casa frente a Racing de Veracruz en la primera jornada, el cuadro chiapaneco buscaba reaccionar en territorio guanajuatense, pero volvió a quedarse sin puntos y, por segunda fecha consecutiva, tampoco consiguió marcar.

El partido

Celaya tomó la iniciativa desde el primer tiempo, con mayor posesión y constantes aproximaciones por las bandas; no obstante, Tapachula resistió los ataques locales y mantuvo el cero gracias a su trabajo defensivo y las oportunas intervenciones del guardameta Kefren Avilés, por lo que ambos equipos llegaron al descanso sin anotaciones.

El panorama pareció mejorar para los tapachultecos al minuto 51, cuando Gerardo Gil fue expulsado por una agresión y dejó a los Toros con diez jugadores el resto del encuentro.

Tapachula FC tuvo prácticamente 40 minutos con superioridad numérica para buscar el triunfo, pero no consiguió aprovechar las circunstancias, ante un rival que ajustó líneas, cerró espacios y terminó siendo más efectivo.

Al minuto 78, Aarón Salazar recibió una diagonal dentro del área y con un disparo de zurda abrió el marcador para Celaya, que sorpresivamente ganaba por 1-0.

Tapachula FC intentó adelantar líneas en busca del empate, situación que dejó espacios en defensa, y poco después José Varela aprovechó un trazo largo, ingresó al área y definió de pierna derecha para colocar el 2-0 definitivo.

El panorama

El conjunto chiapaneco continúa sin puntos después de dos jornadas y con la necesidad de reaccionar para cortar un inicio complicado en la Liga Premier FMF, en tanto que Celaya es sublíder del grupo 2 con 7 unidades.