Tapachula golea a Malacateco en Guatemala

Tapachula FC continúa demostrando el valor y la calidad de los futbolistas chiapanecos, ya no solo a nivel nacional, pues con su equipo filial de Liga TDP venció por 5-0 a su similar de los Toros del Deportivo Malacateco. Dicho encuentro se disputó en el estadio Santa Lucía de Malacatán, Guatemala.

El cuadro mexicano, que milita en la Tercera División Profesional, se alista para el inicio de la Temporada 2025-2026, de nuevo bajo la tutela del director técnico Édgar Marini, quien en su primer año lo llevó hasta la Liguilla por el ascenso, si bien fue eliminado en la primera ronda de la fase de finales.

Feria de goles en Guatemala

En el partido contra el cuadro guatemalteco, desde el primer tiempo los de la Perla del Soconusco mostraron superioridad en el terreno de juego. Con base en el juego colectivo y aguerrido que los caracteriza, lograron irse al descanso con ventaja de 2-0, gracias a las anotaciones de César Baneco y Santiago “Rayo” Aguilar.

En la parte complementaria, Tapachula FC mantuvo el pie pisando el acelerador a fondo, con Santiago Aguilar dando cuenta de su gran momento al firmar dos goles más, concretar un “hat-trick” y alzarse como la figura indiscutida del encuentro.

En tanto que el refuerzo para esta campaña, Eduard Donato, puso la cereza en el pastel para el definitivo 5-0 a favor del cuadro tapachulteco.

Pijijiapan, próximo rival

Luego de este duelo de media semana, Tapachula FC contempla continuar observando jugadores, otorgando minutos a los nuevos refuerzos y probando variantes tácticas de cara al arranque del torneo, con más partidos de preparación.

Por ello anunciaron que disputarán otro compromiso amistoso este viernes 22 de agosto, a las 15:00 horas, visitando a Pijijiapan FC, rival del grupo 2 de la Liga TDP.

Para concluir, es importante recordar que la nueva temporada está prevista para iniciar en la primera semana de septiembre, por lo que los equipos disponen de otro par de semanas para seguir afinando su funcionamiento.