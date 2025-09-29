Tapachula le hace la faena a los Toros

De la mano de un inspirado Moisés Villatoro —autor de tres goles— Tapachula FC vino de atrás para derrotar cuatro goles a uno a los Toros del Celaya, en el duelo de la Fecha 6 de la Liga Premier FMF. El partido se llevó a cabo en el estadio Olímpico de la “Perla del Soconusco”.

La lluvia fue un factor clave, pues provocó un retraso significativo para el arranque, obligado a una demora de 40 minutos que los aficionados aguantaron estoicamente en las tribunas para alentar al club chiapaneco.

Los Toros salieron más conectados al arranque del encuentro y a través de Jesús Sotero abrieron el marcador apenas al minuto siete con el 1-0 que parecía presagiar una catástrofe.

Tapachula tardó en acomodarse, pero tuvo la ocasión de igualar el encuentro antes de irse al descanso, pues al minuto 39 generó un penal, que para su mala fortuna no pudo convertir Yomar Rentería ante la certera intervención del portero Carlos Antonio Jiménez, quien detuvo su disparo.

Remontada en el segundo

Para el complemento, los dirigidos por Diego Mazariegos regresaron al campo con la misma determinación con la que cerraron el primero, y al minuto 48 provocaron otro penal a favor.

Esta vez Rentería se reivindicó con un potente disparo que dejó viendo visiones al guardameta celayense, para el 1-1.

Poco después comenzó el show de Moisés Villatoro, que al minuto 53 anotó el 2-1 con una definición de “crack”, ejecutando un sombrerito sobre el arquero.

“Cabañitas” volvió a aparecer al minuto 63 con un derechazo cruzado que significó el 3-1 para encender a la afición en las gradas con otro golazo.

La cereza en el pastel llegó al minuto 84, cuando Villatoro realizó una jugada individual en la que se quitó al portero y mandó el balón al fondo para el 4-1 definitivo.

Gran repunte

Con este resultado, Tapachula FC suma tres victorias y llega a 10 puntos que los proyectan entre los punteros del Grupo 3, mientras que el Celaya se queda en siete unidades.

El siguiente compromiso para los chiapanecos será visitando a Héroes de Zaci, el próximo viernes 3 de octubre.