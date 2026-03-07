Tapachula prepara lunes espectacular

El club Tapachula FC informó, mediante un comunicado oficial, que el lunes 9 de marzo disputará la fecha 22 de la Liga Premier FMF, recibiendo en casa a Montañeses FC, en lo que será una jornada estelar del denominado Lunes Premier.

El encuentro se celebrará en el estadio Olímpico de Tapachula a las 20:05 horas y contará con acceso totalmente gratuito para la afición, como parte de la estrategia del equipo para fortalecer el vínculo con la comunidad y promover la convivencia familiar a través del deporte.

La directiva detalló que la jornada estará acompañada de una agenda integral de actividades, iniciando desde este sábado 7 de marzo, a las 12:00 horas, con un ciclo de conferencias en el Hotel City Express by Marriott Tapachula, con la participación de líderes y ponentes destacados en el ámbito deportivo.

La primera ponencia la brindará el DT Iván Guzmán Covoy, con el tema “La formación del futbolista en la niñez”; posteriormente será el turno del entrenador Daniel Zamora, con “El entrenamiento específico del portero”, y finalmente disertará el entrenador Carlos Camacho Lutman sobre “La experiencia en el Futbol profesional de primera división”.

Jornada dominical

El domingo 8 de marzo, a las 9:00 horas, se llevará a cabo una convivencia a puertas abiertas en el estadio Olímpico de Tapachula, donde jugadores y cuerpo técnico tendrán un espacio de acercamiento con la afición.

De cara al compromiso correspondiente a la jornada 22, el club señaló que la escuadra buscará sumar en casa y cerrar con fuerza la recta final del torneo, destacando que el respaldo de la afición ha sido pieza clave a lo largo de la temporada.

Asimismo, extendió la invitación a la comunidad tapachulteca para vestir los colores del equipo y apoyar desde la tribuna en este importante encuentro.