﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesFútbol

Tapachula prepara lunes espectacular

Marzo 07 del 2026
Se vivirá la emoción de la jornada 22 de la Liga Premier FMF desde este sábado. Cortesía
Se vivirá la emoción de la jornada 22 de la Liga Premier FMF desde este sábado. Cortesía

El club Tapachula FC informó, mediante un comunicado oficial, que el lunes 9 de marzo disputará la fecha 22 de la Liga Premier FMF, recibiendo en casa a Montañeses FC, en lo que será una jornada estelar del denominado Lunes Premier.

El encuentro se celebrará en el estadio Olímpico de Tapachula a las 20:05 horas y contará con acceso totalmente gratuito para la afición, como parte de la estrategia del equipo para fortalecer el vínculo con la comunidad y promover la convivencia familiar a través del deporte.

La directiva detalló que la jornada estará acompañada de una agenda integral de actividades, iniciando desde este sábado 7 de marzo, a las 12:00 horas, con un ciclo de conferencias en el Hotel City Express by Marriott Tapachula, con la participación de líderes y ponentes destacados en el ámbito deportivo.

La primera ponencia la brindará el DT Iván Guzmán Covoy, con el tema “La formación del futbolista en la niñez”; posteriormente será el turno del entrenador Daniel Zamora, con “El entrenamiento específico del portero”, y finalmente disertará el entrenador Carlos Camacho Lutman sobre “La experiencia en el Futbol profesional de primera división”.

Jornada dominical

El domingo 8 de marzo, a las 9:00 horas, se llevará a cabo una convivencia a puertas abiertas en el estadio Olímpico de Tapachula, donde jugadores y cuerpo técnico tendrán un espacio de acercamiento con la afición.

De cara al compromiso correspondiente a la jornada 22, el club señaló que la escuadra buscará sumar en casa y cerrar con fuerza la recta final del torneo, destacando que el respaldo de la afición ha sido pieza clave a lo largo de la temporada.

Asimismo, extendió la invitación a la comunidad tapachulteca para vestir los colores del equipo y apoyar desde la tribuna en este importante encuentro.

﻿