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Tapachula recibirá el Torneo Stefany 2026

Agosto 05 del 2026
El certamen reunirá a competidores infantiles, juveniles y libres durante dos jornadas, en Tapachula. Cortesía
El certamen reunirá a competidores infantiles, juveniles y libres durante dos jornadas, en Tapachula. Cortesía

Comenzó la cuenta regresiva para el 12º Gran Torneo de Ajedrez de la Frontera Sur de México Stefany, el cual se celebrará los días 8 y 9 de agosto en el Hotel San Francisco, en Tapachula.

La competencia contempla las categorías libre, juvenil —para los nacidos en 2009 y años posteriores— e infantil —nacidos en 2015 y años posteriores—.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el certamen se efectuará mediante el sistema suizo basado en “rating”, con siete rondas y un ritmo de juego de 30 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento. Los resultados serán administrados con Swiss Manager y publicados en Chess-Results.

Las primeras cuatro rondas se jugarán el sábado 8 de agosto, a partir de las 12:00 horas. Las tres restantes se desarrollarán el domingo 9, desde las 10:00 horas. La premiación se llevará a cabo al concluir la última partida.

Premios e inscripciones

La bolsa a repartir contempla estímulos para los diez primeros lugares de la categoría libre y los cinco mejores clasificados de juvenil e infantil. El campeón de libre recibirá 3 mil pesos; el ganador juvenil obtendrá mil pesos, y el primer lugar infantil, 600 pesos.

El arbitraje correrá a cargo de José Alfredo Castillo García y se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez. Cada competidor deberá presentar tablero y reloj.

Los registros están disponibles mediante Whatsapp al número 9621590336. El costo de inscripción es de 200 pesos para libre y juvenil, mientras que para infantil pagarán 100 pesos.

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