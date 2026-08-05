Tapachula recibirá el Torneo Stefany 2026

Comenzó la cuenta regresiva para el 12º Gran Torneo de Ajedrez de la Frontera Sur de México Stefany, el cual se celebrará los días 8 y 9 de agosto en el Hotel San Francisco, en Tapachula.

La competencia contempla las categorías libre, juvenil —para los nacidos en 2009 y años posteriores— e infantil —nacidos en 2015 y años posteriores—.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el certamen se efectuará mediante el sistema suizo basado en “rating”, con siete rondas y un ritmo de juego de 30 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento. Los resultados serán administrados con Swiss Manager y publicados en Chess-Results.

Las primeras cuatro rondas se jugarán el sábado 8 de agosto, a partir de las 12:00 horas. Las tres restantes se desarrollarán el domingo 9, desde las 10:00 horas. La premiación se llevará a cabo al concluir la última partida.

Premios e inscripciones

La bolsa a repartir contempla estímulos para los diez primeros lugares de la categoría libre y los cinco mejores clasificados de juvenil e infantil. El campeón de libre recibirá 3 mil pesos; el ganador juvenil obtendrá mil pesos, y el primer lugar infantil, 600 pesos.

El arbitraje correrá a cargo de José Alfredo Castillo García y se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez. Cada competidor deberá presentar tablero y reloj.

Los registros están disponibles mediante Whatsapp al número 9621590336. El costo de inscripción es de 200 pesos para libre y juvenil, mientras que para infantil pagarán 100 pesos.