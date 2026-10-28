Tapachula se impone ante Huracanes

Tapachula FC sumó su cuarta victoria de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, luego de superar por la mínima diferencia (1-0) a Huracanes de Arriaga (Pro Camp), en duelo correspondiente a la jornada 8, celebrado en el estadio Olímpico de Tapachula.

Después de una primera mitad sin goles, los locales consiguieron romper el empate al minuto 56, mediante Raúl “Pantera” Santiago, quien recibió un servicio de Juan Pablo Rodríguez desde la banda y definió dentro del área ante la salida del guardameta visitante.

La anotación resultó suficiente para que los tapachultecos aseguraran los tres puntos y llegaran a 13 unidades en el grupo 2, manteniéndose en la disputa por mejorar posiciones dentro de la clasificación, ya que de momento aparecen en el sexto lugar del pelotón.

En contraste, Huracanes de Arriaga sufrió su tercera derrota de la campaña y se queda estancado en 10 puntos para ocupar el noveno puesto del mismo grupo 2.

Más jóvenes talentos

Además de la victoria, el partido también marcó el debut de Ulises Barrios, defensa central originario de Cacahoatán, Chiapas, quien apareció en el once titular y disputó los 90 minutos con la camiseta tapachulteca.

Con su incorporación, Tapachula FC alcanzó ya una cifra histórica de 16 futbolistas debutantes durante la primera mitad de la presente campaña, como parte de su proyecto de formación y desarrollo de jugadores de la región que sigue generando frutos y que también tiene como objetivo el generar fuerzas básicas para su equipo de la Liga Premier FMF.

?El siguiente compromiso de Tapachula FC será el sábado 31 de octubre, cuando visite a la Academia Dragones (FC Napoli Tabasco) en la ciudad de Villahermosa, para un encuentro que el club tiene programado como parte de la jornada 10.

Por su parte, Huracanes de Arriaga vuelva a casa para encarar a Dragones de Oaxaca, equipo que ha tenido un arranque lento, con apenas un triunfo, a cambio de tres empates y cuatro derrotas hasta el momento.