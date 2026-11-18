Tapachula FC sumó su novena derrota de la Temporada 2026 de la Liga Premie FMF luego de caer por 2 goles a 1 frente a Tritones Vallarta en duelo intergrupal correspondiente a la jornada 12, disputado en Tomatlán, Jalisco.

El equipo chiapaneco no consiguió mantener la sorpresiva ventaja obtenida durante los primeros minutos y terminó cediendo los tres puntos ante un rival que a su vez prolongó a tres partidos su racha sin perder.

Ventaja que no duró

El encuentro comenzó favorablemente para Tapachula FC, que logró adelantarse en el marcador apenas al minuto 11, mediante una anotación de Gabriel Sánchez en un gran remate de cabeza.

El conjunto visitante mantuvo la diferencia durante buena parte del primer tiempo, pero Tritones encontró la igualada cuando restaban dos minutos para el descanso. Jesús Quintero fue el encargado de establecer el 1-1 al minuto 43

Expulsiones y reacción del conjunto local

Ambos cuadros se quedaron con diez elementos antes de irse al descanso del medio tiempo, tras las expulsiones de Fernando Piña, por el local y el atacante Gabriel Vidal por los chiapanecos.

Ya en el complemento, Tritones Vallarta se asentó mejor pese a la baja y consiguió darle vuelta al marcador al minuto 63, cuando Abraham Bass convirtió el 2-1.

Aunque Tritones se quedó con nueve elementos tras solo cinco minutos después, por la expulsión de Raúl Beltrán, la anotación resultó definitiva para que el equipo jalisciense consiguiera su segunda victoria del campeonato y extendiera su racha positiva en la competencia.

Panorama complicado

Con este resultado, Tritones llegó a 10 unidades dentro del grupo 1, mientras Tapachula permaneció con apenas seis puntos en el último lugar del grupo 2, siendo además la peor defensiva, con 30 goles permitidos.

El conjunto chiapaneco continúa sin encontrar la regularidad necesaria para mejorar su posición en la clasificación, luego de acumular nueve encuentros perdidos en lo que va de la campaña, con solo un triunfo en sus más recientes cinco partidos.

El siguiente compromiso para Tapachula FC será recibiendo al Club Irapuato el próximo sábado a las 5 de la tarde, en el estadio Olímpico, con el objetivo de que la afición los ayude a salir del bache se anunció que la entrada será completamente gratuita.