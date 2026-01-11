Tapachula va por la faena ante Toros Neza

Tapachula FC regresa a la actividad en la Liga Premier FMF visitando al cuadro de Toros del Neza FC en el marco de la jornada 14, este domingo a las 16:00 horas en el estadio municipal Claudio Suárez de Texcoco, Estado de México.

La escuadra de la Perla del Soconusco cumplió con su pretemporada y buscará continuar con el impulso con el que cerró la primera vuelta de la Temporada 2025-2026, cuando derrotó a Dragones de Toluca (4-2) a domicilio, en la fecha 13.

Tras esa victoria de cuatro puntos cerraron la primera fase en sexto lugar del grupo 3 con 17 unidades, pero su rival en turno les pisa los talones, ya que con 16 puntos, Neza FC aparece en el décimo escalón de la tabla. En su enfrentamiento de la primera vuelta, Tapachula superó por la mínima diferencia a los astados.

Altas y bajas

Para esta segunda vuelta del campeonato, el equipo chiapaneco dejó ir a dos elementos clave de su ataque, el comiteco Moisés “Cabañitas” Villatoro (al Cancún FC de la Liga de Expansión MX) y el colombiano Yomar Rentería (al Gavilanes FC).

En cambio hubo algunas altas en busca de tener impacto inmediato, como el defensa central Aldair Mengual Ortega (exjugador de Atlante), el zaguero colombiano Miguel Ángel Méndez Arroyave (proveniente de Maracaneiros), el mediocampista Luis Fernando Tavera (exjugador de Atlante) y el atacante Julián Tavera Balleza (exintegrante de Pumas).

También se contempla que para la fase definitiva del campeonato, el cuadro tapachulteco continúe apostando por el talento local, dando oportunidad a jugadores de su filial de Liga TDP que mostraron cualidades interesantes.