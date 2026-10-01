Tapachula vence a Dragones bajo un diluvio

Tapachula FC hizo valer su condición de local y derrotó por 1-0 a Dragones de Oaxaca, en duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga TDP, disputado en un estadio Olímpico castigado por una intensa lluvia que convirtió el terreno de juego en una alberca.

Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando los primeros charcos comenzaron a aparecer sobre el césped; sin embargo, el local logró adaptarse rápidamente a las condiciones y muy pronto encontró el gol que terminaría marcando la diferencia.

José Luis Álvarez recibió un servicio por el costado derecho, aceleró hacia el área y, pese a tener opciones de pase, apostó por un disparo potente al primer poste para sorprender al guardameta y colocar el 1-0.

Casi imposible jugar

Con el paso de los minutos, el agua se convirtió prácticamente en un rival más a vencer, pues la pelota frenaba de manera inesperada sobre los charcos, los pases perdían precisión y cada disputa se transformaba en una lucha física por mantener la posesión.

Pese a esto Tapachula FC conservó mayor presencia ofensiva y al minuto 18 consiguió mandar nuevamente el balón al fondo de la red mediante un remate de cabeza de Juan Pablo Rodríguez, aunque la acción fue anulada por fuera de lugar.

Después de los primeros 20 minutos, la lluvia ofreció una breve tregua, pero el campo ya había quedado severamente afectado. Antes del descanso, el temporal volvió a arreciar con fuerza.

El agua cubrió varias zonas del terreno y personal del estadio intentó desalojarla con rastrillos e incluso hizo perforaciones en el césped para facilitar el drenaje, pero el esfuerzo resultó insuficiente y, ante la intensidad de la lluvia, el cuerpo arbitral hizo pruebas para comprobar si el balón podía botar y rodar con normalidad, determinando finalmente la suspensión temporal del encuentro.

Regresaron al campo

Más de una hora después, los dos equipos regresaron al terreno de juego para completar el partido, todavía con lluvia y con sectores del campo convertidos en auténticas lagunas.

Tapachula mantuvo la iniciativa y buscó ampliar la diferencia. Dragones, por su parte, tuvo todavía mayores complicaciones al quedarse con un jugador menos al minuto 65, luego de una fuerte barrida en medio campo que derivó en una segunda tarjeta amarilla para Josh Jiménez.

El conjunto local estuvo cerca de sentenciar el encuentro al 80, con un potente tiro libre que obligó al guardameta visitante a hacer una destacada intervención.

Cinco minutos antes del final llegó otra oportunidad clara para Tapachula, esta vez con un disparo que se estrelló en el travesaño y mantuvo con vida al cuadro oaxaqueño.

Dragones todavía intentó rescatar el empate y obligó al arquero tapachulteco a intervenir para desviar un disparo que amenazaba con ingresar por el primer poste. El silbatazo final confirmó la victoria por la mínima para Tapachula FC, que llegó a siete puntos bajo la dirección de Diego Mazariegos, en tanto que Dragones permaneció con tres unidades.

En la siguiente jornada, la escuadra de la Perla del Soconusco tendrá una exigente visita ante el líder Lechuzas UPGCH, mientras que Dragones volverá a jugar fuera de casa para enfrentar a FC Iguanas en Pijijiapan.