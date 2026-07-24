Tapachula y Ayutla afinan armas con amistosos

Los partidos frente al Deportivo Ayutla se convirtieron en las primeras pruebas de Tapachula FC durante su pretemporada rumbo a la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF.

Tras empatar 2-2 en el estadio Olímpico, el conjunto chiapaneco disputará este domingo 26 de julio el encuentro de vuelta en territorio guatemalteco.

El primer compromiso de la serie se desarrolló a puerta cerrada en Tapachula y permitió a los dirigidos por Diego Mazariegos trasladar a la cancha el trabajo hecho durante las últimas semanas, y el resultado reflejó un duelo intenso en el que ambos equipos buscaron mantener el ritmo y aprovechar sus oportunidades.

El cuerpo técnico utilizó el partido para evaluar el estado físico de los jugadores, probar variantes tácticas, corregir movimientos y fortalecer el funcionamiento colectivo.

La segunda prueba será en el estadio municipal de San Marcos, donde Deportivo Ayutla recibirá al conjunto chiapaneco, que busca llegar en mejores condiciones a la próxima campaña, luego de que en el torneo anterior fuera eliminado en la fase de reclasificación por Tritones Vallarta, con marcador global de 2-1.

Sin movimientos

El club todavía no ha anunciado oficialmente sus refuerzos ni todas las bajas. La única salida confirmada es la del atacante Alán Vázquez, máximo goleador del equipo con 14 anotaciones y quien continuará su carrera con Racing de Veracruz.