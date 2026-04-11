Tarín llega a Chiapas con Supreme Fight Night

La peleadora mexicana de UFC Regina Tarín encenderá el ambiente como invitada especial en Supreme Fight Night 11, el próximo sábado 25 de abril en el Polyforum Chiapas.

Con paso perfecto de 8-0, Tarín se ha convertido en una de las sensaciones de las MMA nacionales, destacando por su intensidad, su técnica y su capacidad para definir combates por nocaut, sumisión o decisión.

Su ascenso la llevó recientemente a la UFC, donde brilló en su debut al imponerse por decisión unánime ante Ernesta Kareckaité, aceptando el reto con pocos días de preparación y robándose reflectores en una de las peleas más vibrantes de la cartelera.

Como parte de su visita, la carismática “Kill Bill” estará en un Meet and Greet VIP en el que los aficionados podrán convivir con ella, tomarse fotos y obtener autógrafos, de 16:00 a 17:00 horas, en la Zona Supreme.

La función dará inicio a las 17:00 horas, con 12 intensas batallas, incluyendo la esperada revancha entre “Pashá” Rodríguez y “Turco” Farrera. Los últimos boletos están disponibles en fanaccess.com y en Plaza Galerías.