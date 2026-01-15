Tatapula reta a más de 400 competidores

Con una destacada participación y un ambiente cargado de entusiasmo, se llevó a cabo el Desafío Tatapula 2026, competencia ciclista que convirtió a Arriaga en el epicentro del deporte de montaña durante las festividades del Señor de Esquipulas. La colonia Azteca fue el punto de reunión, donde más de 400 pedalistas tomaron la salida para enfrentar un recorrido exigente, técnico y atractivo, diseñado para poner a prueba resistencia, habilidad y estrategia.

Desde temprana hora comenzaron a llegar participantes de distintas edades y categorías, integrando un pelotón diverso en el que se mezclaron niñas, niños, jóvenes y adultos, tanto en rama femenil como en varonil. El evento destacó por su carácter familiar, ya que además de la competencia, se vivió una auténtica convivencia entre deportistas, acompañantes y aficionados que los alentaron en cada punto del trazado.

El Desafío Tatapula se consolidó como una de las pruebas más esperadas del calendario regional, gracias a su ruta, que combinó tramos rápidos, ascensos demandantes y segmentos técnicos que exigieron máxima concentración. Cada kilómetro ofreció un reto distinto, manteniendo la emoción hasta la línea de meta y provocando duelos intensos entre los ciclistas más experimentados.

La organización cuidó cada detalle para que la jornada se desarrollara de forma ordenada, permitiendo que las y los atletas se enfocaran plenamente en la competencia. Esto contribuyó a que el evento transcurriera con fluidez, reforzando su prestigio y dejando una grata impresión entre quienes formaron parte de esta edición.

Más allá de los resultados, el Desafío Tatapula 2026 dejó claro que el Ciclismo sigue ganando terreno en la región, no solo como disciplina competitiva, sino como una actividad que promueve la convivencia, el esfuerzo personal y el amor por el deporte. Con este éxito, la expectativa ya está puesta en la siguiente edición, que promete elevar aún más el nivel y la participación.