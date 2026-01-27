Tazos Dorados avanza a la gran final

Tazos Dorados confirmó su gran momento futbolístico y dio un golpe de autoridad en la semifinal del torneo dominical de la Liga Kings League, al imponerse por 5 goles a 1 sobre La Familia FC, en duelo disputado en la cancha de Fut 7 San José.

Desde los primeros minutos, el conjunto de los Dorados mostró una postura ofensiva clara, con presión alta, circulación rápida del balón y una notable efectividad frente al arco rival. Esa intensidad se reflejó rápidamente en el marcador, cuando Daniel Candelaria abrió la cuenta al minuto 12, iniciando una noche redonda para su equipo.

Reacción fallida

La Familia FC intentó reaccionar, pero Tazos Dorados mantuvo el control del partido y amplió la ventaja apenas tres minutos después, gracias a Enrique Urra, quien definió con precisión tras una jugada colectiva bien elaborada. El dominio continuó y nuevamente apareció Daniel Candelaria al minuto 18, firmando su segundo tanto de la noche y consolidando la superioridad amarilla.

Antes de concluir la primera mitad, La Familia FC logró descontar por conducto de Luis Ramírez, quien aprovechó un descuido defensivo para mandar el balón al fondo de las redes y mantener una ligera esperanza para su escuadra. Sin embargo, el descanso llegó con ventaja clara para Tazos Dorados, que ya había impuesto condiciones en el terreno de juego.

Para la parte complementaria, los Dorados no bajaron el ritmo. Con orden táctico y paciencia, siguieron manejando los tiempos del encuentro hasta encontrar nuevamente espacios. Daniel Candelaria completó su triplete al minuto 30, sellando una actuación destacada y prácticamente sentenciando el partido.

La estocada final se dio al minuto 40, cuando Enrique Urra firmó su segundo gol del duelo, desatando la celebración en el banquillo de Tazos Dorados. El resultado reflejó fielmente lo ocurrido en la cancha, donde el conjunto ganador fue superior en intensidad, funcionamiento colectivo y contundencia ofensiva.

Gran final

Con esta victoria, Tazos Dorados asegura su lugar en la gran final del torneo de la Kings League, en la que se medirá con Atlético Mondongo, en un juego que promete emociones y un alto nivel competitivo. El equipo amarillo llega con confianza plena, respaldado por su buen Futbol y por un plantel que ha sabido responder en los momentos decisivos.

La cancha de Fut 7 San José fue escenario de una semifinal vibrante, con buen ambiente en las gradas y un partido que confirmó el crecimiento y la seriedad competitiva de la Liga Kings League en su certamen dominical.