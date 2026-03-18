Técnico pide que “CR7” no juegue ante México

Con la reciente noticia de que Cristiano Ronaldo sería convocado por Roberto Martínez para el partido de la selección mexicana contra Portugal, el 28 de marzo se ha convertido en un día muy esperado para todos los fanáticos en México.

Sin embargo, una lesión de la leyenda lusitana ha generado cierta incertidumbre sobre su tiempo de juego en este compromiso, en incluso, su técnico en Arabia, Jorge Jesús, ha soltado una contundente petición.

¿Qué dijo el director técnico del Al Nassr?

El entrenador del Al Nassr tuvo unas palabras de la reciente lesión de Cristiano Ronaldo, así como de Sadio Mané, y aseguró que deberían retomar actividades hasta después de la fecha FIFA.

“Ronaldo y Mané deberían volver tras el parón internacional. Todo el mundo sabe que son grandes jugadores, pero estarán fuera durante un tiempo. Mané sintió molestias hace unos días y decidimos dejarlo fuera; estará en forma tras el parón”, declaró.

Sin embargo, la selección europea se puede meter en problemas contractuales si es que al final, el cinco veces ganador del Balón de Oro, no juega aunque sea unos minutos.

¿Qué pasa si Cristiano Ronaldo no juega con Portugal?

De acuerdo con información publicada por el diario “Correio da Manha”, Portugal perdería dinero del contrato del partido si es que Ronaldo no salta a la cancha del nuevo estadio Banorte. “De no estar y jugar unos minutos aunque sea, la federación lusa perdería hasta un 20 por ciento de los emolumentos acordados”, publicó el medio.

Sería la primera vez en su carrera que Cristiano Ronaldo juegue en México, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores. Por lo que solo queda esperar el dictamen final del técnico para saber si se podrá ver el talento de “CR7” en el Coloso de Santa Úrsula.