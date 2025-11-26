Técnicos clasificados ya han dirigido Liguillas

Un detalle no menor en los partidos de Liguilla son los entrenadores. En más de una ocasión se ha demostrado que el peso de los hombres que se encuentran en el banquillo puede influir a la hora de definir una serie.

En ese sentido, hay un equipo que cuenta con la ventaja de la experiencia, y es el vigente campeón, los Diablos Rojos del Toluca.

De los ocho directores técnicos que estarán dirigiendo en la “fiesta grande” del Futbol mexicano, Antonio “Turco” Mohamed es el de mayor bagaje, con 12 Liguillas dirigidas en su paso con Tijuana (2), América (2), Rayados (6), Pumas (1) y una con los Diablos Rojos, misma en donde consiguió el décimo campeonato para la institución y el cuarto en su cuenta personal.

Otro de los estrategas experimentado es Nicolás Larcamón de Cruz Azul, que estará dirigiendo su octava Liguilla; cuatro con el conjunto de Puebla, dos con León, una con Necaxa y su primera con la Máquina.

Un escalón abajo está el brasileño André Jardine, que contando su paso con el Atlético de San Luis (2) y América (4), llegará a siete en su carrera dentro del Futbol mexicano; aunque, en este sentido, el carioca cuenta con tres títulos. Una efectividad envidiable.

Los equipos regios, Tigres y Monterrey, cuentan con estrategas que ya saben lo que es jugar en la “fiesta grande”; Guido Pizarro y Domenec Torrent, ambos con una serie dirigida, aunque, en ese sentido, el primero lo hizo con los felinos, mientras que el español lo hizo con el Atlético de San Luis.

Martín Varini de los Bravos de Juárez y Sebastián Abreu de Xolos de Tijuana ya cuentan en su carrera con series de fase final (“play-in”), pero no en Liguilla, por lo que junto a Gabriel Milito de Chivas, vivirán su primera experiencia en el Apertura 2025.