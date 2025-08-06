Tecpanécatl asume liderazgo en Jaguares

A pocas semanas del arranque oficial del Torneo 2025-26 en la Liga Premier, Jaguares ya tiene a su referente dentro y fuera del campo. Ángel Eduardo Tecpanécatl Pérez, conocido como “Tepa”, ha comenzado a destacarse como la voz de mando del equipo comandado por el profesor Francisco Ramírez, asumiendo con determinación el rol de capitán.

Nacido en Puebla de Zaragoza, Tecpanécatl cuenta con una amplia trayectoria en diferentes categorías del Futbol mexicano. Su paso por Tepatitlán marcó un antes y un después en su carrera, al formar parte del plantel que ascendió y consiguió dos campeonatos en menos de un año. Con esa experiencia a cuestas, el mediocampista llega al conjunto chiapaneco con la mira puesta en repetir la historia.

“Me tocó vivir el ascenso a Expansión y fuimos campeones. Ese proyecto me llena de orgullo y queremos que pase lo mismo aquí: ser protagonistas, ser ganadores. Si uno afloja, el equipo se puede caer. Hay que ser solidarios y luchar hasta el final”, expresó el jugador.

Durante la reciente pretemporada, el “Tepa” portó el gafete de capitán en el partido ante Atlante, dejando en claro que su presencia va más allá de lo deportivo. Su liderazgo y su compromiso con la plantilla lo han convertido en un referente para los más jóvenes, además de ser la extensión del cuerpo técnico en la cancha.

Con tres semanas restantes de preparación, el mediocampista reconoció que existe una marcada ansiedad por debutar en el torneo, pero también señaló que este lapso es clave para terminar de afinar detalles.

“Veo un equipo comprometido y con ganas de hacer las cosas bien. Sabemos que el objetivo es estar en los primeros lugares y avanzar a la Liguilla. Queremos que el Futbol sea del agrado de la afición. Nosotros queremos ganar hasta en las canicas”, dijo entre risas.

Sobre el estilo de juego, comentó que la escuadra se está adaptando de forma positiva a la idea del profesor Ramírez, priorizando el control de balón, la presión alta y la mentalidad ofensiva.