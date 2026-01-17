Tecpanécatl confía en mejorar la contundencia

Personalidad y definición serán dos puntos clave a mejorar para Jaguares FC para no sufrir en sus próximos encuentros de la Liga Premier FMF, comenzando por el de este sábado contra Inter Playa del Carmen.

Así lo reconoció el mediocamista ofensivo y capitán Ángel Tecpanécatl Pérez, quien reconoció que el equipo debe ser más contundente para cerrar de mejor manera los partidos, además de mantener el orden y llegadas al arco rival que demostraron en su primer duelo del año contra Héroes de Zaci, al que superaron por 1-0.

“Por mi parte me gustaría ganar 3-0, 4-0, lo tenemos muy claro, somos conscientes de eso y son los pequeños detalles que habrá que ver con el entrenador. Tenemos que meterla sí o sí para no estar sufriendo al final”, opinó

De cara al juego de este fin de semana contra Inter Playa del Carmen, reconoció que será un rival difícil de vencer, el cual seguramente intentará aprovechar su condición de local para superarlos en la clasificación, pero se mostró tranquilo al respecto.

“Creo que todos los partidos son difíciles, depende solamente de nosotros, en las acciones que tenemos manejar los partidos. Nosotros somos los que nos podemos complicar y ser sólidos”, externó.

Un mejor cuadro

Por otra parte, Ángel resaltó el potencial de Jaguares FC para la segunda vuelta del campeonato, en la que estarán buscando la calificación a la Liguilla. “Creo que tenemos un equipo más fuerte y ya sabemos bien la manera de juego”, expuso.

De igual forma, reconoció que tras haber jugado en Liga de Expansión MX, es uno de los elementos de mayor peso en el plantel y por tal motivo tiene el deber de apoyar a sus compañeros con menor recorrido en la división o más jóvenes del plantel.

“Al final de cuentas soy el jugador más grande, trato de aportar, de orientarlos con mi experiencia, con ganas. Creo que más allá de todo, con ganas del día a día, y de sumar mi granito de arena”, apuntó.

Finalmente, envió un saludo a la afición a la que invitó a apoyarlos en sus próximos encuentros en casa, y en este sentido, considera que, con entrega y triunfos, se irán enganchando cada vez más con el equipo.