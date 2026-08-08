Tecpanécatl ya es parte de los Alebrijes

Ángel Eduardo Tecpanécatl Pérez continúa su carrera con Alebrijes de Oaxaca, club al que se incorporó como refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, después de su destacado paso por Jaguares FC en la Liga Premier FMF.

El futbolista poblano de 29 años cerró su etapa con el conjunto chiapaneco tras disputar 19 partidos y marcar siete goles durante la temporada pasada, siendo el jugador más importante en la pasada nómina de los felinos tras llegar de una división superior.

Además de su aporte en el campo, “Tepa” asumió responsabilidades de liderazgo y portó el gafete de capitán durante la temporada.

Amplia trayectoria

Durante su estancia en Chiapas, Tecpanécatl se convirtió en uno de los referentes del cuadro dirigido inicialmente por Francisco Ramírez, quien pronto dejó el cargo para ceder la batuta a Carlos Trejo.

El mediocampista destacó por su comunicación con los jugadores jóvenes y por su adaptación a una propuesta basada en el control del balón, la presión alta y la vocación ofensiva. No obstante su talento, no logró llevar a Jaguares FC al ansiado objetivo de clasificar a una Liguilla.

Ahora, Tecpanécatl regresa a la Liga de Expansión MX y su llegada marca un nuevo paso en una carrera tras vestir las camisetas del Tepatitlán, Atlético Morelia y Jaiba Brava, además de procesos formativos en Puebla y Pachuca. Incluso, con Tepatitlán formó parte del plantel que consiguió el ascenso a la Liga de Expansión y obtuvo dos campeonatos en menos de un año.