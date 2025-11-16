Temporada Juvenil entra en etapa decisiva

Una Semana 4 que promete emociones fuertes, con equipos que buscan cambiar su destino y pelear por un boleto a la postemporada se vivirá este domingo en la Temporada Juvenil 2025 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA).

El campeonato entra en una fase determinante con par de encuentros clave, el primero este domingo, cuando se enfrenten los conjuntos de Búhos SC y Osos de Chiapas, a las 11:00 de la mañana en el Estadio Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Los actuales campeones, Búhos, cuentan con marca de 2-0 y buscarán mantener su paso invicto y seguirle el ritmo al líder Borregos (3-0).

Del otro lado, Osos de Chiapas cuentan con un triunfo y una derrota, regresando a la acción tras su semana de descanso con el objetivo de escalar posiciones y frenar a uno de los equipos más sólidos del torneo, por lo que se espera un duelo de alto nivel y espectaculares jugadas tanto por aire como por tierra.

Choque de desesperados

Por su parte, en el Campo Polideportivo de Comitán, los Guerreros Mayas recibirán a los Delfines de Coatzacoalcos, a las 2:00 de la tarde, en un choque de equipos necesitados de victoria para enderezar la campaña.

Los Guerreros Mayas (0-2) tratarán de aprovechar su localía para sumar por primera vez en la campaña, mientras que los de Veracruz (0-3) intentarán mejorar su desempeño y dejar atrás las derrotas de sus primeras semanas en su temporada de debut.

Finalmente, es oportuno mencionar que el conjunto de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey descansan esta jornada, manteniéndose como líderes invictos de la clasificación general.