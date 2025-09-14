Tendrán festejo patrio de muchos goles

Aunque las ligas capitalinas optaron en us mayoría por parar sus actividades para dar paso a los festejos patrios, el Torneo Héroes Bonampak seguirá su curso, con un total de seis encuentros para este domingo en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

La programación de la Liga Guerrero Zoque marca para el inicio de la sesión el partido entre dos invictos, Ambulancias Colibrí FC y Justo Abogado —segundo y tercero respectivamente—, escuadras que cuentan con 6 unidades y tratarán de sumar una tercera victoria en fila que eventualmente los lleve al superliderato.

Para las 9 de la mañana será el turno de Peña FC para medirse a DTS 2.0 FC, y al terminar saltarán al campo los equipos de Juventus FC e Impresos Tuxtla, en pos de sus primeros puntos de la temporada.

Para las 11 de la mañana se disputará el duelo más atractivo de la jornada, entre el subcampeón de liga, Grillos FC, y el vigente campeón de Copa, Brasil FC. De momento, los insectos cuentan con 6 unidades y paso perfecto, mientras que los brasileños vienen de un revés y el objetivo será quitarse la “espinita”.

Para el mediodía habrá emocionante partido, entre Ice Cars FC y Alcohólicos. Los primeros intentarán mantener su paso perfecto con un nuevo triunfo, en tanto que los “bebedores” irán por su segunda victoria.

Para el cierre de la sesión, a las 13:00 horas, está programado el encuentro de Santa Cruz FC y Jaguares FC, dos clubes que buscan salir de la parte baja de la tabla general y sumar sus primeros puntos de la temporada.