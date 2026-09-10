Terán convierte calles en escenario deportivo

Con una jornada llena de entusiasmo, convivencia y actividad física, Terán fue escenario del evento ¡Que Viva el Deporte en tu Colonia!, que reunió a equipos de Voleibol y Basquetbol en una mañana dedicada a promover la práctica deportiva y generar espacios de participación para las nuevas generaciones.

Desde las primeras horas, las canchas comenzaron a recibir a jugadores, familiares y aficionados que acudieron para respaldar a los participantes. El ambiente fue creciendo conforme avanzaron los encuentros, con gritos de apoyo desde las tribunas y la emoción característica de una jornada en la que cada conjunto buscó quedarse con los primeros lugares.

En la disciplina de Voleibol, Conejos Menor se quedó con el campeonato después de protagonizar una destacada participación. La escuadra mostró coordinación y concentración a lo largo de sus partidos, con buenos servicios, jugadas colectivas y una respuesta constante ante los intentos de sus rivales.

La competencia mantuvo la intensidad durante sus compromisos, con intercambios prolongados y puntos que obligaron a los jugadores a mantener la concentración hasta el último momento. Conejos Menor encontró la fórmula para imponerse y cerrar en la primera posición.

Conejos Mayor completó el podio de la disciplina al quedarse con el segundo puesto. El conjunto también mostró entrega durante la competencia y buscó hasta el final alcanzar el campeonato, por lo que recibió el reconocimiento correspondiente por su actuación.

En el Basquetbol, Draguns fue el cuadro que se coronó campeón. El conjunto destacó por su ritmo de juego, la movilidad sobre la cancha y la capacidad para aprovechar sus oportunidades frente al aro.

Los duelos de la disciplina también ofrecieron momentos de intensidad, con defensivas presionando en cada posesión y ataques que obligaron a los jugadores a mantenerse concentrados. Draguns logró tomar ventaja en los momentos importantes y terminó asegurando el primer lugar.

Linces ocupó la segunda posición en Basquetbol, después de una actuación en la que sus integrantes mostraron carácter y disposición para competir hasta el último minuto. La escuadra dio pelea en sus encuentros y cerró su participación con el reconocimiento de subcampeón.

Más allá de los resultados, la jornada tuvo como principal objetivo acercar el deporte a las colonias y convertir las canchas en espacios de convivencia, formación y desarrollo para niños y jóvenes. La actividad permitió que los participantes compartieran no solamente la competencia, sino también valores como disciplina, respeto, compañerismo y trabajo en equipo.

¡Que Viva el Deporte en tu Colonia! representó así una oportunidad para que las familias se reunieran alrededor de dos disciplinas con gran presencia entre las nuevas generaciones. El entusiasmo mostrado durante los partidos dejó de manifiesto el interés de los habitantes por contar con eventos que impulsen una vida activa y saludable.