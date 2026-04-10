Tercia varonil consigue segundo metal

Pocos minutos después de ver a Dafne Quintero, Maya Becerra y Ana Sofía Hernández conquistar el bronce frente a Turquía, Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez encontraron la motivación necesaria para escribir su propia página de gloria.

Ante una grada teñida de banderas mexicanas y el aliento incesante de la afición, el equipo varonil de arco compuesto respondió con temple y precisión. Tras caer en semifinales ante Turquía, los atletas nacionales se repusieron y —con puntería impecable— vencieron (233-226) a Dinamarca para asegurar el segundo metal de la jornada. Sí, también fue un bronce.

Con la imagen de sus compañeras celebrando cada acierto y el viento como un obstáculo más por vencer, los mexicanos demostraron que la precisión nacional no se doblega. “Es un muy buen inicio. El hecho de estar aquí ya era muy importante. Venimos desde el noveno lugar de la clasificación y logramos quedar en tercero. El resultado habla de lo bien que lo estamos haciendo, tenemos un gran trabajo detrás”, experiencia García.

El arquero nacional, quien aspira a llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la prueba de compuesto mixto, agradeció las innumerables muestras de cariño de los aficionados, vitales para impulsarlos en lo más complicado de la competencia.