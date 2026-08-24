Terkoz FC es el campeón de Copa en segunda

Terkoz FC se proclamó campeón del Torneo de Copa de la 2.ª División de la Liga Independiente de Fútbol Tuxtla, tras vencer en la final a Guerreros de Tadeo, al son de tres goles a uno; el duelo se celebró en la renovada cancha 1 del parque recreativo Caña Hueca.

Primer tiempo intenso

En el arranque, Terkoz FC ejerció dominio del balón y generó constante sensación de peligro, obligando a su rival a replegarse en propio mediocampo y a jugar al contragolpe.

La apuesta inicial les rindió frutos pues abrieron el marcador en una gran combinación de paredes por la izquierda que terminó con remate de Rodrigo Ruiz a primer poste y aunque el portero realizó un gran lance no pudo evitar que la pelota terminara por irse al fondo del arco para el 1 a 0.

La polémica se hizo presente poco después en una acción individual a favor de Guerreros, que llevaron la pelota al área donde se dio un aparatoso choque entre rivales, acción que el árbitro consideró fortuita, sin sancionar penal y reanudando las acciones con un bote a tierra.

Segundo tiempo

Para la parte complementaria, Terkoz arrancó de nuevo con fuerza y pudo convertir pronto el segundo tanto, en una escapada por derecha de Rodrigo Ruiz, pero esta vez su remate franco fue tapado por el arquero para ahogar el grito de gol en las tribunas.

Poco después León Ponce entró al área y al ir por el balón fue derribado por un defensa, lo que el árbitro no dudó en sancionar con tiro penal.

Rodrigo Ruiz fue el encargado de ejecutar el cobro desde los once pasos y con un potente disparo pegado al poste engañó al portero para elevar la ventaja a 2 goles contra 0.

El gol encajado fue un duro golpe para el cuadro de Guerreros de Tadeo, que bajó las revoluciones sin poder generar oportunidades claras de gol contra el marco contrario.

El juego ríspido y los reclamos desde la banca aparecieron al paso de los minutos, por lo que el árbitro tuvo que hacer uso de las tarjetas para apaciguar los ánimos.

Poco después de la segunda pausa de hidratación, Terkoz FC consiguió el 3-0 en un pase filtrado a Leonardo Vázquez, que tras realizar un autopase para quitarse al portero simplemente empujó el balón al fondo de las redes.

El juego brusco y los encontronazos volvieron a presentarse, por lo que las tarjetas rojas aparecieron para los dos cuadros, que terminaron jugando diez contra diez los minutos finales.

Todavía Terkoz FC tuvo la ocasión de marcar uno más en un potente disparo dentro del área donde la pelota pegó en el travesaño y pareció botar dentro, pero el árbitro no concedió el tanto.

En los instantes finales Guerreros de Tadeo anotó el tanto de la honra a través de Eli Gómez, en un remate cruzado que dejó sin oportunidad al portero para el 3-1 definitivo.

Premiación final

Concluidas las acciones, la directiva de la Liga Independiente, que preside Luis Gordillo Domínguez, hizo entrega del trofeo de campeón para el conjunto de Terkoz FC y de subcampeón a Guerreros de Tadeo, dando así por finalizada la competición de Copa en la Segunda División.