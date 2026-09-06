Terkoz FC va por el doblete en 2ª división

Tras proclamarse campeón del Torneo de Copa de la segunda división, Terkoz FC buscará alzarse con el doblete en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

Ahora el objetivo es coronarse monarca del Torneo de Liga a costa de Guerreros de Tadeo, que a su vez va por la revancha, pues fue precisamente a este club al que venció en la reciente final por 3 goles a 1.

El encuentro se desarrollará este domingo a las 14:00 horas, en la renovada cancha 1 del parque recreativo Caña Hueca. La directiva de la Liga Independiente, que preside Luis Gordillo Domínguez, hará entrega del trofeo de campeón finalizada la competición de Liga en la Segunda División.

Dos por el liderato

El popular campeonato capitalino también tendrá una crucial sexta fecha —de la segunda vuelta— en el torneo liguero de la primera división, donde las oncenas de Coratux FC y Familia FC se disputarán el liderato general.

Por el momento ambos cuentan con 27 unidades, por lo que no tienen margen de error para esta jornada, en la que Coratux enfrenta a Croco FC (tercero) al mediodía en el campo uno de Caña Hueca, mientras que Familia FC se medirá con DC United (séptimo), en el campo de La Herradura, en punto de las 14:00 horas.

La Copa en pausa

En el otro torneo que se disputa en la máxima categoría —por el título de Copa— hay un receso momentáneo tras 12 jornadas, pero la directiva que encabeza Luis Gordillo Domínguez presentó el balance general, con el Deportivo Modelo a la cabeza de la clasificación con 23 puntos, seguido de cerca por el Croco FC, que cuenta con 22 unidades.