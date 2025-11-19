Termina participación de chiapaneco

El equipo mexicano Sub-17 se despidió este martes del Copa Mundial Sub-17 FIFA 2025, luego de una contundente derrota de 0-5 frente a Portugal en los octavos de final, disputados en Aspire Zone en Doha, Qatar.

Desde el arranque del partido, la escuadra europea tomó el control de las acciones: al minuto 15, Rafael Quintas convirtió un pénalti para adelantar 0-1 a Portugal. Poco después, una expulsión del defensor mexicano José Navarro dejó al Tri con diez hombres en un momento clave del partido. Al inicio del segundo tiempo, el dominio luso aumentó y al minuto 48 Anísio Cabral convirtió el segundo tanto, desatando la avalancha ofensiva europea.

Portugal no dio tregua y firmó tres goles más entre el minuto 81 y 85 mediante Martín Guedes, Miguel Figueiredo y Yoan Pereira, lo que sentenció el 0-5 definitivo. Para colmo del Tri, en los minutos finales también vio la roja su guardameta Santiago López, dejando a México con nueve hombres, síntoma de una noche para olvidar.

Dentro de la plantilla azteca de esta categoría destacó la participación del chiapaneco Jhonnatan Grajales, nacido en Tuxtla Gutiérrez, quien fue convocado al equipo nacional Sub-17 y estuvo presente en la alineación inicial del torneo. Aunque la noche no resultó como se esperaba, su presencia representa un motivo de orgullo para Chiapas, al ver a un joven de la región vestir los colores nacionales en un escenario mundialista.

A pesar de la eliminación, el torneo debe servir como experiencia formativa para los jóvenes del Tri Sub-17. Ahora el reto será regresar con mayor fuerza, corregir errores y proyectarse hacia nuevas metas. La afición chiapaneca y nacional, sin duda, estará pendiente de este grupo de futbolistas cuya carrera apenas comienza.