Texano Helio Meza se apodera de la pista

El piloto originario de Texas Helio Meza se impuso en la cuarta fecha del campeonato Nascar México, en un final que se definió con dos apariciones de verde-blanca y cuadros, y para algunos tener que ingresar a recargar gasolina. Las acciones se desarrollaron en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Sólido desempeño en pista

El volante del vecino país del norte, conduciendo el auto marcado con el número 27, logró su primer triunfo en la temporada con un registro de 2:03:19 horas. En el podio estuvo acompañado por Irwin Vences, de Sacura, y Rubén García, de Canel’s, en segundo y tercero respectivamente.

“Fue una carrera en la que tenía la tranquilidad de tener la gasolina suficiente para terminarla. El único problema era controlar a Irwin, que cruzó la meta pegado a mí, y a Rubén, que antes me venía presionando mucho. Quiero felicitar a todo el equipo que me dio un auto perfecto”, comentó Meza.

Por su parte, Vences expresó: “Tan cerca y tan lejos de la victoria. Después de la última bandera amarilla logró despegarse un poco, pero en la penúltima curva lo alcancé y al llegar a la meta casi logro rebasarlo. No se pudo, pero es un excelente resultado en una gran carrera”.

En tanto, García Jr. se mostró satisfecho porque continúa al frente de las posiciones generales, por lo que indicó: “Logré rebasarlo, pero luego se metió por adentro y ya no pude contenerlo, y eso aprovechó también Vences para rebasarme. Me voy de Puebla con un buen resultado”.

Razo, que había arrancado desde la primera posición y estuvo al frente durante algunas vueltas, tuvo algunos problemas que lo relegaron, y José Luis Ramírez, que lideró parte de la competencia, perdió la oportunidad de ganar cuando se quedó sin gasolina.