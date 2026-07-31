The Champion regresa a Chiapas con Pedrero

El Studebaker 1953 The Champion ya se encuentra en Chiapas después de permanecer once años fuera del estado. La unidad arribó procedente de la Ciudad de México y fue recibida por su piloto y propietario Jorge Roberto Pedrero Zardain.

En preparación

El vehículo permaneció en Control Dinámico de Masas, taller especializado en autos de competencia, donde fue sometido a un proceso de desarrollo y acondicionamiento.

Su llegada marca el inicio de la preparación más intensa con miras a la Carrera Panamericana 2026, en la que Pedrero competirá en la categoría Turismo Producción.

El piloto chiapaneco debutó en el Automovilismo en 1993, al volante de un Chevrolet 1952, y desde entonces ha conducido unidades como Nissan 2000 GSR, Volkswagen Pointer, Volkswagen Golf y el Studebaker que ahora vuelve a su poder.

Es importante recordar que Pedrero ha ganado siete veces la categoría Turismo Producción de la Panamericana, en las ediciones de 1994, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010 y 2015. También obtuvo segundos lugares en 2000 y 2001.

Su trayectoria incluye triunfos en los “rallies” Costa Esmeralda y Tehuacán-Oaxaca, ambos en 1995, y Media Noche, en 1996. Además, consiguió seis campeonatos regionales de Autos Stock entre 2011 y 2017.