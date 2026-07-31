﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesLocal

The Champion regresa a Chiapas con Pedrero

Julio 31 del 2026
Jorge Pedrero ha ganado siete veces la categoría Turismo Producción de la Carrera Panamericana. Cortesía
Jorge Pedrero ha ganado siete veces la categoría Turismo Producción de la Carrera Panamericana. Cortesía

El Studebaker 1953 The Champion ya se encuentra en Chiapas después de permanecer once años fuera del estado. La unidad arribó procedente de la Ciudad de México y fue recibida por su piloto y propietario Jorge Roberto Pedrero Zardain.

En preparación

El vehículo permaneció en Control Dinámico de Masas, taller especializado en autos de competencia, donde fue sometido a un proceso de desarrollo y acondicionamiento.

Su llegada marca el inicio de la preparación más intensa con miras a la Carrera Panamericana 2026, en la que Pedrero competirá en la categoría Turismo Producción.

El piloto chiapaneco debutó en el Automovilismo en 1993, al volante de un Chevrolet 1952, y desde entonces ha conducido unidades como Nissan 2000 GSR, Volkswagen Pointer, Volkswagen Golf y el Studebaker que ahora vuelve a su poder.

Es importante recordar que Pedrero ha ganado siete veces la categoría Turismo Producción de la Panamericana, en las ediciones de 1994, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010 y 2015. También obtuvo segundos lugares en 2000 y 2001.

Su trayectoria incluye triunfos en los “rallies” Costa Esmeralda y Tehuacán-Oaxaca, ambos en 1995, y Media Noche, en 1996. Además, consiguió seis campeonatos regionales de Autos Stock entre 2011 y 2017.

﻿