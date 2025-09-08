The Tipsies, nuevas monarcas de la LMTB

The Tipsies se alzó campeón de la Liga Municipal de Tocho Bandera (LMTB) tras vencer 30-24 a Pamboleras, en una reñida final de la 21ª Temporada Femenil, que se jugó en el emparrillado sintético del parque Caña Hueca.

De manera sorpresiva hay nuevas campeonas, una vez terminado el reinado del Dream Team, club que durante un lustro dominó la división, pero que hasta temporada abdicó al trono, dejando abierta la posibilidad a otra franquicia.

Explosivo inicio de juego

Desde el arranque The Tipsies mostró su hambre de gloria, pues anotó en su primera acción ofensiva, en un pase de costa a costa de Bertha Trujillo para Dannia García.

Con mucho esfuerzo, Pamboleras anotó a través de una carrera de su mariscal de campo, Alejandra Díaz, para acortar distancias a 6-8.

The Tipsies tomó su turno a la ofensiva y se quedó muy cerca de anotar en una jugada de pases laterales, mientras que Pamboleras no desaprovechó su siguiente serie y con una jugada de engaño Citlali Domínguez conectó con Fátima Nucamendi para poner el escore 12-8.

The Tipsies tomó el ovoide y en un acarreo de Yulissa Guzmán, más la conversión de Trujillo por pase, recuperaron la ventaja con el 16 a 12.

Para la segunda mitad del duelo las defensas se aplicaron, hasta que The Tipsies rompió el cerco de su rival con un nuevo tocho por carrera de Yulissa Guzmán y más la conversión de Dannia García el escore se amplió a 24-12.

Sin embargo, Pamboleras se metió al juego una vez más con un pase corto a Pilar Marín para poner el marcador 24-18 y dejar en puerta un final de alarido.

Guzmán tomó la responsabilidad y realizó una gran escapada para poner a The Tipsies en inmejorable posición de anotar y con un pase a la esquina para Yulenid Martínez colocaron la diferencia en 30-18.

En su última serie ofensiva Pamboleras metió otros seis puntos a través de Pilar Marín para el definitivo 30-24.

Premiación final

Finalizadas las acciones, Ángel Agüero y Cristian Constantino, a nombre de la LMTB, entregaron las placas a las campeonas The Tipsies y a las subcampeonas, Pamboleras, así como el premio a la MVP de la final, que fue Yulissa Guzmán.

Asimismo, se entregaron los reconocimientos a las Jugadoras Más Valiosas del torneo, que fueron: Bertha Trujillo (The Tipsies), por Pases de Anotación; Nikita Saldívar (The Tipsies) por Intercepciones y Anotaciones y Carolina Mandujano (Queens) por Sacks.