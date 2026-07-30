Thunderbolts arrasa en doble jornada

Thunderbolts fue el gran protagonista de la más reciente jornada de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) al conseguir un par de victorias que le permitieron cerrar una actuación perfecta y reafirmar su protagonismo en el campeonato.

Las acciones se desarrollaron en la cancha de la colonia Loma Bonita, donde la escuadra mostró contundencia tanto en ataque como en defensa para superar a sus rivales con autoridad.

Primer partido

En su primer duelo, Thunderbolts protagonizó un intenso encuentro frente a Zenit Kazán, que requirió de tres sets para definir al ganador. Después de caer en el primer parcial por 24-26, el conjunto reaccionó con determinación para quedarse con el segundo episodio por 26-24 y sellar el triunfo en el set definitivo por 15-10, demostrando carácter en los momentos de mayor presión.

Lejos de conformarse con ese resultado, Thunderbolts volvió a la duela para disputar su segundo compromiso del día, esta vez frente a Místico VC, imponiendo condiciones desde el inicio del partido. El equipo dominó cada sector de la cancha para llevarse la victoria en dos sets consecutivos con parciales de 25-20 y 25-13, cerrando una jornada perfecta.

Otro de los cuadros que tuvieron actividad fue Spartanos, que consiguió un sólido triunfo sobre Místico VC por marcador de 25-18 y 25-17, mostrando un juego ordenado que le permitió controlar el encuentro de principio a fin.

Posteriormente, Spartanos volvió a la cancha para medirse con Adlers, rival al que derrotó con parciales de 25-22 y 25-19, sumando una segunda conquista que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Final

La actividad concluyó con la victoria de Real Chiapas sobre Adlers en dos sets, con parciales de 25-18 y 25-12, resultado con el que cerraron una intensa fecha llena de emociones.

De esta forma la Liga OMA continúa ofreciendo duelos de alto nivel competitivo, en los que cada jornada representa una oportunidad para que los equipos consoliden sus aspiraciones rumbo a las etapas decisivas del campeonato.