Thunderbolts firma doble triunfo en S4

Con paso firme y sin ceder un solo set, Thunderbolts protagonizó una fecha seis redonda al conseguir doble triunfo en el Torneo Deportycosas 2026 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA, que continúa con intensa actividad en la capital chiapaneca.

La escuadra se presentó con autoridad en la jornada disputada el 8 de agosto en la sede de la colonia Popular, donde dejó claro que será uno de los equipos a seguir durante el desarrollo de la competencia, al conseguir dos victorias consecutivas y resolver ambos encuentros en sets corridos.

El primer compromiso de Thunderbolts fue ante AD Mantarrayas, juego en el que mostró superioridad desde el arranque y terminó imponiéndose con parciales de 25-13 y 25-17.

La diferencia en los marcadores refleja el control que mantuvo Thunderbolts durante el partido, aprovechando sus oportunidades para construir una ventaja que le permitió cerrar cada set sin llegar a una definición apretada.

Lejos de bajar el ritmo, el conjunto regresó a la cancha para afrontar su segundo duelo de esta fecha, frente a Real Chiapas. Nuevamente, Thunderbolts encontró la fórmula para resolver el encuentro en dos sets y se quedó con la victoria después de registrar parciales de 25-13 y 25-20, completando así una jornada perfecta con cuatro sets ganados y ninguno perdido.

El doble triunfo coloca a Thunderbolts como uno de los cuadros que mejor aprovecharon la actividad del torneo, no solamente por la cantidad de victorias obtenidas, sino también por la contundencia mostrada en cada uno de sus partidos.

En ambos choques, el equipo logró superar los 25 puntos necesarios para cerrar los sets con diferencias importantes, mostrando consistencia tanto en el primer parcial como en el segundo.

La jornada también dejó actividad para Místico VC, escuadra que enfrentó a AD Mantarrayas en otro de los juegos registrados en la hoja oficial de resultados.

Místico VC se llevó con el triunfo al imponerse con parciales de 25-19 y 25-22, en un duelo que presentó mayor equilibrio que los dos compromisos disputados por Thunderbolts.

Para AD Mantarrayas, esta fecha representó dos partidos complicados, pues además de caer ante Thunderbolts, posteriormente tuvo que medirse con Místico VC. En su primer choque consiguió 13 y 17 puntos, mientras que ante Místico VC alcanzó 25 y 25 unidades, aunque no pudo evitar la derrota.

El Torneo Deportycosas 2026 forma parte de la actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA, circuito que mantiene en competencia a diferentes equipos y categorías, generando encuentros de manera constante en distintos espacios deportivos de Tuxtla Gutiérrez.

Ahora, el reto para el conjunto será mantener ese ritmo en sus siguientes apariciones, mientras que el resto de las escuadras buscará ajustar detalles y sumar resultados que les permitan mantenerse en la pelea.