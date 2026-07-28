Tiger Gym ruge con fuerza en Copa Siam

El representativo de la escuela chiapaneca Tiger Gym consiguió el subcampeonato por equipos en la séptima edición de la Copa Siam Pazos 2026 de Muay Thai, celebrada con la participación de exponentes de Tlaxcala, Nuevo León, Tabasco y Chiapas.

De alto nivel

El certamen reunió a peleadores de trayectoria nacional e internacional, incluidos atletas con experiencia mundialista. La competencia contó con el respaldo de la World Muaythai Federation (WMF) y la World Muaythai Organization (WMO), organismos que avalaron el nivel deportivo y la proyección del torneo en el país.

Dirigido por el entrenador Hamit Hernández Escobar, el equipo Tiger Gym obtuvo cinco medallas de oro y cinco de plata. Liderando la lista de monarcas figuró Fátima Pestaña Cruz, quien ganó en 65 kilogramos; por su parte, Hamit Jeshua Hernández Hernández, conquistó la división de 62; Jhon Marlon Ocampo Marín, en 75; Gael Josué Espinoza Gómez, en 68, y Luis Alberto Mejía Jácome, en 114 kilogramos.

Las preseas de segundo lugar fueron conquistadas por Luisa Elena Pérez Montesinos, en 46 kilogramos; Mauricio Solórzano Garduza, en 52; Arturo Trujillo Pimentel, en 65; David Daniel Solórzano Garduza, en 72, y Ernesto López Velasco, en 65 kilogramos.

Además, Ricardo Ignacio Aguilar Camacho participó por el club en la categoría de 71 kilogramos, aunque su combate terminó sin decisión, bajo el resultado de “no contest”.

Buen desempeño

El maestro Hamit Hernández Escobar destacó que los resultados son producto de la disciplina, la constancia y las metas establecidas durante cada entrenamiento. Finalmente, resaltó que Tiger Gym acumula tres campeonatos y cuatro subcampeonatos en las siete ediciones de esta competencia, consolidándose como uno de los equipos chiapanecos con mejor desempeño dentro del Muay Thai no solo en Chiapas, sino también en torneos como este que son de carácter nacional.