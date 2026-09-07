Tigres remonta y vence en penales

Una final digna de campeonato fue la que protagonizaron Academia Tigres y Colegio La Paz en la gran final de la Liga Tux 7, disputada este fin de semana en la cancha Salvador Cabañas, donde las emociones se mantuvieron hasta el último instante y el título tuvo que definirse desde el punto penal.

El encuentro enfrentó a dos de los mejores equipos del torneo y desde el silbatazo inicial quedó de manifiesto la intensidad con la que ambos conjuntos afrontaron el partido más importante de la temporada.

Primer tiempo

Colegio La Paz tuvo un primer tiempo prácticamente perfecto. El conjunto tomó el control de las acciones y consiguió reflejar su superioridad en el marcador con tres anotaciones que parecían encaminarlo de manera contundente hacia el campeonato.

Diego Alejandro fue el encargado de abrir el marcador, mientras que Diego Alvarado apareció en dos ocasiones para ampliar la ventaja y colocar el 3-0 antes del descanso. Con esa diferencia, La Paz se marchó al entretiempo con una importante ventaja y la posibilidad de administrar el resultado durante la segunda mitad.

Sin embargo, Academia Tigres tenía preparada una respuesta que terminó convirtiendo la final en un auténtico partido de ida y vuelta.

Segunda mitad

Para el segundo tiempo, Tigres mostró otra cara. El equipo adelantó líneas, aumentó la intensidad y comenzó a generar peligro de manera constante sobre la portería rival. La reacción encontró en Luis Díaz a su principal protagonista.

El atacante asumió el liderazgo ofensivo de su equipo y consiguió marcar en tres ocasiones para completar un espectacular “hat trick”. Cada anotación devolvió la esperanza a Academia Tigres y aumentó la tensión sobre el terreno de juego.

El 3-3 significó mucho más que un empate. Después de haber estado tres goles abajo, Tigres consiguió regresar al partido y llevar la definición hasta la última instancia, mientras Colegio La Paz vio cómo la ventaja construida durante la primera mitad desaparecía ante la reacción de su rival.

Con el tiempo reglamentario concluido y el marcador igualado, el campeonato tuvo que definirse desde el punto penal.

Ahí, Academia Tigres consiguió imponerse para quedarse con la victoria y levantar el trofeo de campeón de la Liga Tux 7. La definición desde los once pasos coronó una remontada que quedará como uno de los momentos más emocionantes de la temporada.

Colegio La Paz se quedó con el subcampeonato después de haber tenido el título en sus manos durante buena parte del encuentro, mientras que Tigres celebró un campeonato construido a partir de la reacción, la personalidad y la capacidad para no bajar los brazos pese a comenzar la segunda mitad con una desventaja de tres goles.

La cancha Salvador Cabañas fue escenario de una final que cumplió con las expectativas y que tuvo todos los ingredientes de un partido por el campeonato: goles, remontada, dramatismo y una definición desde el punto penal.

Academia Tigres cerró así una gran campaña con el título de la Liga Tux 7, mientras Colegio La Paz dejó constancia de su calidad competitiva y de la gran final que disputó. Ambos equipos ofrecieron un encuentro que mantuvo la emoción hasta el último cobro y puso el broche de oro a la temporada.