Tigres y León, obligados a sumar en la J11

Después de la pausa por la Fecha FIFA, el Apertura 2026 de la Liga MX se reanuda este viernes con dos partidos que pondrán a prueba las aspiraciones de Tigres y León, dos equipos que necesitan sumar puntos para acercarse a sus objetivos en la recta final de la fase regular.

En uno de los duelos más atractivos de la jornada 11, los Tigres de la UANL recibirán al líder Toluca en la Sultana del Norte, con la intención de aprovechar su localía y tomar revancha de la reciente final de la Concachampions 2026, en la que los Diablos Rojos se impusieron por 6-5 en penales. El antecedente más reciente entre ambos en la Liga MX fue un empate sin goles en el Clausura 2026.

Los universitarios llegan motivados después de vencer por 1-0 al Puebla, con anotación de Juan Francisco Brunetta al minuto 56. Sin embargo, ocupan la decimoquinta posición con 10 puntos, una situación que contrasta con la marcha de Toluca, líder de la clasificación con 20 unidades y seis victorias. Los escarlatas, por su parte, vienen de empatar 3-3 frente a Cruz Azul. El encuentro se disputará a las 21:00 horas y podrá seguirse a través de Fox, Fox One y TV Azteca.

Por su parte, León visitará al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, en un compromiso que representa una oportunidad para consolidarse entre los primeros puestos y mantener vivas sus aspiraciones de cara a la Liguilla. Los Esmeraldas llegan después de vencer por 2-1 a Juárez y ocupan provisionalmente el quinto lugar con 17 puntos, producto de cinco triunfos, dos empates y tres derrotas.

La escuadra dirigida por Javier Gandolfi ha mostrado regularidad en el torneo y buscará prolongar su buen momento ante una Franja que atraviesa dificultades. Puebla perdió por 1-0 frente a Tigres en la jornada anterior y descendió al noveno puesto, con 14 unidades, tras registrar cuatro victorias, dos empates y cuatro caídas.

Los dirigidos por Gerardo Espinoza necesitan retomar el camino, pues no ganan desde la fecha 8.