Tigrillos no tuvo problemas con Pejelagartos

La primera entrada fue fundamental para que Tigrillos se llevara el triunfo en contra de un Pejelagartos que por más que trató, no pudo alcanzarlo. Las acciones se llevaron a cabo en las instalaciones del campo de pelota de Caña Hueca. El marcador concluyó con un contundente 9-5 a favor de los felinos.

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez pactó uno de los duelos más esperados en la división de segunda fuerza. Los dos cuadros arribaron a las instalaciones antes mencionadas con la intención de llevarse la victoria, y para demostrarlo únicamente les bastó un “inning”, pues entre los dos sumaron un total de siete carreras apenas en la primera oportunidad.

Por parte de Tigrillos anotaron Rafael Borbolla, Rodrigo Arrazola, José Sibaja, Maximiliano Morales y Guillermo Montejo, quienes consiguieron el 5-0. La respuesta de Pejelagartos fue rápida, pero no suficiente, ya que solamente lograron descontar dos rayitas a través de Manuel Espinoza y Jorge Ceballos, para dejar 5-2.

Los felinos volvieron a adelantarse en el segundo episodio, Rafael y Rodrigo hicieron acto de presencia para sumar una raya cada uno, mientras que Adrián Gordillo hizo lo propio e incrementó la diferencia 8-2. Los contrincantes no tuvieron oportunidad, puesto que en el segundo “inning” no anotaron ni un solo “hit” y el tablero para ellos no se movió.

La racha de carreras culminó para Tigrillos, ya que en el tercer capítulo no logró marcar y dejó todo puesto en “bandeja de plata” para la novena rival. A pesar de esto, el ánimo de Pejelagartos ya había caído y aunque tenían la oportunidad de recortar distancias, no la aprovecharon y solamente obtuvieron una carrera que fue aportada por Fernando Zárate para el 8-3.

Ambos clubes volvieron a mover la pizarra en los últimos momentos. Tigrillos marcó una más por medio de Rafael Borbolla, en tanto que Pejelagartos consiguió dos rayas mediante Fernando Zárate y Cristián Pérez. Lamentablemente para ellos, el tiempo se agotó y el encuentro concluiría con un contundente 9-5 a favor de su oponente.

El cuadro vencedor obtuvo un triunfo importante que le servirá para escalar posiciones en la tabla general, pero sobre todo le dará confianza para poder encarar los siguientes compromisos y tratar de cerrar la temporada regular con más victorias que derrotas, y posteriormente pensar en aspirar al campeonato de este certamen.