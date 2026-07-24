Tijuana se queda con el campeonato

Con una sobresaliente actuación de Paola Zenteno, Tijuana FC se proclamó campeón de la tercera edición de la Liga Femenil de Fut Rápido Caña Hueca al imponerse por 2-1 ante Yireh FC en una intensa gran final disputada en Caña Hueca.

El encuentro respondió a las expectativas, con dos equipos que protagonizaron un duelo dinámico y de constantes llegadas al arco rival. Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos buscaron imponer condiciones, aunque fue Tijuana FC la que mostró mayor contundencia en los momentos decisivos.

Figura

La gran figura de la noche fue Paola Zenteno, quien firmó un doblete para darle el campeonato a su escuadras y confirmar el gran torneo que realizó, convirtiéndose además en la campeona de goleo de la competencia.

Yireh FC nunca bajó los brazos y logró descontar en la parte complementaria gracias a una anotación de María Fernanda Gómez, lo que puso dramatismo al cierre del compromiso. Sin embargo, la defensiva de Tijuana FC mantuvo el orden en los minutos finales para conservar la ventaja y asegurar el título.

Al concluir el encuentro se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que Tijuana FC recibió el trofeo de campeón, mientras que Yireh FC fue reconocido como digno subcampeón tras una destacada campaña.

De manera individual, Paola Zenteno también fue distinguida como campeona de goleo, cerrando una temporada brillante al convertirse en la principal referente ofensiva del conjunto ganador.

Competitividad

La tercera edición de la Liga Femenil de Fut Rápido Caña Hueca volvió a confirmar el crecimiento del Futbol femenil en Chiapas, reuniendo equipos competitivos y brindando un torneo de gran nivel que permitió a las jugadoras demostrar su talento y seguir impulsando el desarrollo de esta disciplina en la entidad.