Titanes conquistan podios nacionales en Puebla

Titanes y diosas de las pesas de Chiapas tuvieron una sobresaliente actuación en el 47° Mr. México Juvenil y Veteranos, celebrado en Puebla y organizado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), al obtener un total de 25 medallas y 11 trofeos frente a cerca de mil 200 competidores de todo el país.

La representación estatal viajó encabezada por Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, para participar primeramente en la Asamblea General Ordinaria 2026 de la federación, que tuvo lugar en el auditorio de la Secretaría de Deporte y Juventud de Puebla.

Posteriormente, en el Centro Expositor de Puebla se efectuaron las competencias nacionales para categorías principiantes, novatos, veteranos y juveniles, en las que intervinieron 22 fisicoconstructivistas chiapanecos, de municipios como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Huixtla, Suchiapa, Ocozocoautla y Venustiano Carranza.

Amplia cosecha

El balance final para Chiapas fue de dos primeros lugares, tres segundos, seis terceros, tres cuartos, cinco quintos y seis sextos, consolidando una de las participaciones más destacadas de la entidad en este certamen nacional.

Entre los resultados más sobresalientes figuró el campeonato obtenido por Iliana Gamboa López, del gimnasio Gravity de Tuxtla Gutiérrez, quien conquistó el primer puesto en Wellness Fitness Master de 35 a 39 años. También destacó Virgilio Torres Avendaño, del gimnasio Efecto de San Cristóbal de Las Casas, al coronarse campeón en Men’s Physique Juvenil hasta 172 centímetros.

Jhonatan de Jesús Lázaro Tóala, representante de Xtravagym de Suchiapa, consiguió dos segundos lugares en Classic Physique Principiantes y Juvenil. Asimismo, Leonardo Gabriel Velasco Sánchez, del gimnasio Alfa de Comitán, obtuvo el segundo puesto en Men’s Physique Principiantes.

Los terceros lugares fueron para Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo, Diego Esteban Pérez Montes de Oca, Héctor Antonio Hernández Morales, Luis Alfonso Courtois Santiago, Pierre Carlos Hugo Guillén Moreno y Fryda Silva Ramos, quienes subieron al podio en distintas categorías juveniles y veteranas.

Representación

La asociación estatal brindó apoyo económico a parte de la delegación para cubrir hospedaje, transporte e inscripciones, mientras que otros atletas acudieron con recursos propios, aunque respaldados oficialmente por el organismo.

Durante el evento también se contó con gente de pantalón largo, pues Jorge Alejandro Jiménez Romero participó como juez nacional, mientras que Jorge Jiménez Argüello fungió como coordinador de jueces.

Al cierre del campeonato, la delegación agradeció el respaldo de directivos de la FMFF, jueces nacionales e internacionales y presidentes de asociaciones participantes.